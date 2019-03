Che cosa ne pensa di Swissinfo?

Legittima difesa - Che cosa cambierà con la riforma : Chi si difende con un'arma in casa da un'aggressione, causando danni fisici al ladro o al rapinatore, anche in futuro sarà sottoposto a indagini e ci sarà sempre un giudice che valuterà se archiviare ...

Isola dei Famosi - Ghezzal aggredisce Luca e lo chiama «ricChetto». Cosa voleva dire? : Luca Vismara in lacrime - Isola dei Famosi 2019 Spavento all’Isola dei Famosi. Un Ghezzal particolarmente nervoso, arrogante e a tratti aggressivo, si è reso protagonista di un increscioso episodio. Che non facesse dell’educazione una virtù si era capito fin dal primo giorno, ma adesso non è più tollerabile. Il naufrago non passa un’ora a Playa Uva che non sia di offese nei confronti di Luca Vismara, che etichetta ...

[Il reportage] Siamo entrati nella baraccopoli di San Ferdinando : cosa c'era e perché stata sgomberata : Che caldo. Sembra una giornata estiva. Picchia il sole caldo e a ora di pranzo arriva anche il prefetto Di Bari e il questore Grassi. Sono soddisfatti perché non vi sono stati incidenti. Nessuna ...

J-Ax e MiChelle Hunziker insieme su Instagram - cosa stanno combinando? : Una strana coppia si aggira sul web, J-Ax ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare accanto a Michelle Hunziker con la scritta: 'cosa stiamo combinando?'. Nel vedere una Stories in cui il ...

Astronomia - dall’esplosione della Luna alle tempeste solari - dalle supernove fino a pianeti vagabondi e giganti gassosi : ecco cosa può succedere alla nostra Terra e perché “basta poco” per distruggerla : Il nostro sistema solare supporta la vita sulla Terra ed è relativamente sicuro… o almeno per ora. Ma basterebbero queste piccole e leggere modifiche per distruggere completamente la vita sulla Terra. ecco in che modo. Se non ci fosse Giove Giove non è solo un bel pianeta con decine di lune intorno. Secondo gli astronomi, il nostro grande vicino gassoso sta proteggendo la Terra da tutte le rocce che vagano nello spazio. Se Giove sparisse per ...

L'aria Che tira - orgoglio-Lorella Cuccarini : "Cosa rispondo a chi mi insulta per la gaffe a Otto e Mezzo" : Lorella Cuccarini torna in televisione dopo la gaffe sul sovranismo a Otto e Mezzo di Lilli Gruber. E dice la sua a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7: "Rivendico il diritto di dire una stupidaggine ogni tanto può capitare di esprimersi male". Dalla Gruber, la più amata dagli italiani aveva aff

Cosa si inventeranno i no-vax dopo il nuovo studio Che esclude definitivamente la correlazione vaccini e autismo? : Basta che sia un vaccino qualunque o un dato incomprensibile a un pubblico non addetto ai lavori che l'intera macchina NoVax si mette in funzione per contrastare la scienza e qualsiasi forma di ...

Generali - Unipol - Allianz e non solo. Ecco Che cosa chiede Ivass alle assicurazioni : Tutte le ultime indicazioni dell'Ivas per le compagnie, assicurazioni Generali, Unipol, Allianz e non solo, che emergono dall'analisi dei report Orsa, l'acronimo di Own risk and Solvency Assesment I ...

Che cosa ci si può attendere da Bce e Fed : Il timore latente è che segnali di miglioramento prospettici dell'economia, legati anche alle corpose manovre che stanno arrivando dal lato cinese con l'inizio del nuovo anno lunare, possano rendere ...

Mal di gola - perché non devi sottovalutarlo : cosa può nascondere : Ognuno di voi ha sofferto di mal di gola almeno una volta nella vita, una malattia causata da un' infezione che infiamma le tonsille, gonfia i linfonodi del collo e provoca dolore alla deglutizione, spesso accompagnata da rialzo termico, ma tra i tanti agenti patogeni che colpiscono l' orofaringe qu

Pd - la missione impossibile di Zanda con i soldi dem : "È l'ultima cosa Che volevo fare" : La prima nomina di Nicola Zingaretti da segretario del Partito democratico è caduta sul senatore Nicola Zanda, scelto come tesoriere del partito in sostituzione del renziano di ferro Francesco Bonifazi. La situazione delle casse dem è a dir poco disastrosa, Zanda sembra già sull'orlo di una crisi di

Porto e Roma contro - ma c’è qualcosa Che le accomuna… : Domani saranno una di fronte all’altra, contro, per la seconda volta dopo la sfida d’andata. Si affronteranno a viso aperto dando il massimo per conquistare la qualificazione. Eppure siamo convinti che calciatori e dirigenti di Porto e Roma, se sabato sera si fossero trovati vicini, si sarebbero sicuramente consolati a vicenda. Motivo? Entrambe, per qualche strano scherzo del destino (e del calendario) sono reduci dalle ...

Giuseppe Conte - la strana telefonata a Zingaretti : Che cosa sospetta il premier : L'affluenza alle primarie del Pd ha colpito e non poco Luigi Di Maio. Quel milione e mezzo di votanti ai gazebo dem hanno fatto capire al vicepremier grillino che pezzi importanti del proprio elettorato ha voluto mandare un segnale ai vertici grillini, una sorta di avviso di sfratto, se nel frattemp

Blitz contro cosa nostra a Trapani anChe due politici tra i 25 arrestati : Secondo le indagini svolte dalla Dda di Palermo sia Ruggirello che Inferrera sarebbero stati veri e proprio 'punti di riferimento' per i clan mafiosi della zona, arrivando, in alcuni casi ad affidare ...