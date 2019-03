Champions | Roma rientrata | niente tifosi

Champions : Roma rientrata a Fiumicino : ANSA, - Fiumicino, Roma,, 7 MAR - Mesto rientro della Roma dalla trasferta di Champions League in Portogallo. Atterrati all'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 14.30, giocatori e allenatore, volti ...

Il laziale Burioni : “contento per i biancocelesti - dispiace per la Roma in Champions” : “Derby Lazio – Roma? Da tifoso biancoceleste non posso che essere contento. Mi dispiace che la Roma, dopo l’uscita dalla Champions, non vincerà nulla per l’undicesimo anno consecutivo”. Il Dott. Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, per commentare la lettera inviata dal ...

Champions League - Porto-Roma non sfonda in Tv : Ascolti Porto Roma Champions League – Serata amara per la Roma in Champions League. La formazione giallorossa è stata sconfitta dal porto con il risultato di 3-1 – maturato al termine dei tempi supplementari –, un punteggio che ha portato all’eliminazione della squadra di Eusebio Di Francesco dalla Champions League. Un risultato deludente considerata la […] L'articolo Champions League, Porto-Roma non sfonda in Tv è stato realizzato ...

Ascolti tv - quasi 5 milioni per l’incontro di Champions Porto – Roma : Sfiora i 5 milioni di telespettatori (4.821.000) la partita di ritorno degli ottavi di finale Porto-Roma di Champions League su Rai1, con uno share del 20.4%, e stravince la gara degli Ascolti nel prime time del 6 marzo. In particolare il primo tempo del match ha registrato 5.094.000 (share 19.5%) e il secondo è stato visto da 4.706.000 (share 19.5%), mentre i tempi supplementari hanno segnato 4.611.000 (share 23.3%). Ascolti tv prime time Su ...

Roma giù in Borsa dopo l’eliminazione dalla Champions : Roma in Borsa – La serata di Oporto è finita nel peggiore dei modi per la Roma di Eusebio Di Francesco, eliminata agli ottavi di finale di Champions League. dopo aver vinto la gara di andata con il risultato di 2-1, i giallorossi sono stati sconfitti per 3-1 al termine di una gara protrattasi ai […] L'articolo Roma giù in Borsa dopo l’eliminazione dalla Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Champions League - la Roma esce e accusa il Var. Pallotta : “Derubati - sono stufo…” : Un’eliminazione che non va giù. La Roma saluta la Champions League, sconfitta ai supplementari 3-1 dal Porto allo stadio Do Dragao. Niente quarti di finale per i giallorossi, dunque, nonostante la vittoria dell’andata per 2-1. Lo stesso punteggio con cui si sono chiusi i tempi regolamentari. Ma a far infuriare l’ambiente Romanista, a partire dal presidente James Pallotta, sono le decisioni dell’arbitro Cüneyt Çakir, che ...

Champions - Porto-Roma 3-1. Top & flop : argine De Rossi - Karsdrop annaspa : Un capitano che argina un assedio in quella che potrebbe essere la sua ultima ribalta internazionale, un difensore in difficoltà: ecco i top & flop della notte buia della Roma battuta dal Porto ai ...

Champions - Porto-Roma. Ingenuità Florenzi - il rigore c'è. Ma su Schick... : Al 15' ammonito Zaniolo per una trattenuta a centrocampo ai danni di Tiquinho: giallo casalingo. Al 26' Manolas perde palla sulla trequarti senza subire falla, il Porto avvia l'azione che porta alla ...

Roma fuori dalla Champions. James Pallotta sbotta contro gli arbitri : "Stufo di questa merda - siamo stati derubati" : Capolinea amaro della Roma a Oporto. Sconfitti per 3-1 dai padroni di casa del Porto, ai tempi supplementari. Con la sensazione di essere stati derubati dal Var bifronte: concede un rigore ai portoghesi a pochi minuti dal fischio finale del secondo tempo supplementare, ma nega un rigore ai giallorossi qualche istante dopo."Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in Champions perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, ...

Champions - Roma e l'analisi degli episodi con il Porto : due rigori - un solo Var. Perché? : Era solo questione di tempo. Ne è passato meno del previsto, dall'introduzione del VAR in Champions alla prima bufera per le scelte di arbitri, in campo e fuori,. Perché il VAR è così: riduce in ...