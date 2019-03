Champions | Psg | tutti colpevoli | panchina di Tuchel in bilico

Dopo il Real Madrid crolla anche il Psg : è la Champions delle sorprese : L’edizione 2018-2019 della Champions League sta regalando grosse sorprese. Dopo la storica eliminazione del Real Madrid ad opera dell’Ajax, è stato il turno del Paris Saint-Germain uscire dalla Coppa dalle grandi orecchie. Il Manchester United di Solskjaer, infatti, ribalta lo 0-2 casalingo, vincendo in Francia per 3-1 ed eliminando i parigini. Inglesi trascinati da un poderoso Lukaku, autore di una doppietta, e dal talento di ...

Var Champions League - la tecnologia elimina anche il PSG : VAR Champions League – Parigi e Roma, città gemellate ed entrambe eliminate ieri dalla Champions League per due rigori assegnati dal VAR. Aspettando il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, previsti la prossima settimana, il calcio italiano ha vissuto una notte da incubo, con l’eliminazione dalla maggiore competizione […] L'articolo Var Champions League, la tecnologia elimina anche ...

Champions - la papera di Buffon condanna il Psg all'eliminazione : ...sembra smentita dal rinnovo di contratto annunciato dal club parigino a cui l'ex portiere dell'Italia sarà legato fino al 2021.Troverà la forza di riprovarci di nuovo? Segui già la nuova pagina Sport ...

Buffon - addio Champions agli ottavi : PSG scelta giusta? : Buffon dice addio alla Champions League agli ottavi di finale. Un addio clamoroso dopo il 2-0 dell’andata in terra inglese. Il PSG lascia la Champions League dopo il 3-1 del match di ieri sera, e soprattutto dopo la clamorosa papere di Buffon nel gol del 2-1 e dopo un nuovo rigore a tempo scaduto che […] More

Video/ PSG-Manchester United - 1-3 - : highlights e gol della partita - Champions League - : Video PSG-Manchester United, risultato finale 1-3,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.

La Champions dei ribaltoni : dopo il Real fuori anche il PSG : Milano, 7 mar., askanews, - La Champions League del 2019 perde clamorosamente un'altra grande protagonista annunciata: il Manchester United di Solskjaer, forse non tutto il lavoro di Mourinho era da ...

Champions - Psg-Manchester United 1-3 : inglesi ai quarti. Gol di Lukaku - 2 - - Bernat e Rashford : Era il risultato meno prevedibile. Anche secondo le statistiche. Ma il calcio è fatto così. E anche quando i quarti sembravano davvero a portata per il Psg, che li aveva mancati negli ultimi due anni, ...

Buffon - maledizione Champions : Psg eliminato dal Manchester United! : PARIGI - Continua la maledizione Champions per Gianluigi Buffon , che dopo, aver fallito l'obiettivo nella sua lunga militanza alla Juve , deve arrendersi anche con la maglia del Psg , eliminato a ...

Champions - la maledizione di Buffon in Europa : il Manchester United elimina il Psg : Champions League ancora amara per Gigi Buffon. Il Manchester United si qualifica per i quarti di finale grazie alla clamorosa vittoria per 3-1 in casa del Paris Saint-Germain, nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Non è bastato ai parigini il successo per 2-0 nella gara di andata ad Old Traf

Papera Buffon e rigore al 90esimo - lo United vince 3-1 e sbatte il Psg fuori dalla Champions : Vent’anni dopo, altra rimonta di Solskjaer Clamoroso al Parco dei Principi. Il Manchester United rimonta il Psg e passa ai quarti di finale. La squadra di Tuchel è clamorosamente fuori dalla Champions League. Il Psg aveva vinto 2-0 a Old Trafford e il ritorno sembrava una passeggiata. Invece è finita 3-1 per il Manchester United allenato da quel Solskjaer che già si rese protagonista – da giocatore – di una clamorosa rimonta ...

Highlights Champions League : Psg-Manchester United 1-3. Video Gol e tabellino : Psg-Manchester United – Si è concluso in questi istanti la seconda partita della doppia sfida tra Psg e Manchester United, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati i Red Devils battendo in casa i parigini. I gol che hanno deciso la partita sono stati […] L'articolo Highlights Champions League: Psg-Manchester United 1-3. Video Gol e tabellino proviene da Serie A News ...

Papera Buffon e rigore al 90esimo - lo United sbatte il Psg fuori dalla Champions : Clamoroso al Parco dei Principi. Il Manchester United rimonta il Psg e passa ai quarti di finale. La squadra di Tuchel è clamorosamente fuori dalla Champions League. Il Psg aveva vinto 2-0 a Old Trafford e il ritorno sembrava una passeggiata. E invece è accaduto l’impensabile. Il Psg ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare. Si è reso protagonista di errori clamorosi. Un retropassaggio ha mandato Lukaku in gol dopo due minuti. Poi ...

Pazzesco a Parigi : il Manchester United vince 3-1 - disastro PSG - eliminato dalla Champions League! : Champions League: PSG a casa già agli ottavi di finale eliminato per mano del Manchester United passato questa sera a Parigi 3-1 PSG eliminato dalla Champions League! E’ questa la notizia della serata, che fa eco all’eliminazione di ieri sera del Real Madrid. Due delle grandi favorite della competizione sono fuori già agli ottavi di finale. Dopo il 2-0 per i Parigini nella gara d’andata in Inghilterra, in pochi avrebbero ...

Champions League - dove vedere PSG-Manchester United TV streaming : La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football , canale 203 del satellite, e Sky Sport 253 . Inoltre, è possibile seguire PSG-Manchester United in streaming attraverso Sky ...