Champions | Psg-Manchester United 1-3 | inglesi ai quarti Gol di Lukaku | 2 | | Bernat e

Buffon - maledizione Champions : Psg eliminato dal Manchester United! : PARIGI - Continua la maledizione Champions per Gianluigi Buffon , che dopo, aver fallito l'obiettivo nella sua lunga militanza alla Juve , deve arrendersi anche con la maglia del Psg , eliminato a ...

Papera Buffon e rigore al 90esimo - lo United vince 3-1 e sbatte il Psg fuori dalla Champions : Vent’anni dopo, altra rimonta di Solskjaer Clamoroso al Parco dei Principi. Il Manchester United rimonta il Psg e passa ai quarti di finale. La squadra di Tuchel è clamorosamente fuori dalla Champions League. Il Psg aveva vinto 2-0 a Old Trafford e il ritorno sembrava una passeggiata. Invece è finita 3-1 per il Manchester United allenato da quel Solskjaer che già si rese protagonista – da giocatore – di una clamorosa rimonta ...

Champions League - dove vedere PSG-Manchester United TV streaming : La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football , canale 203 del satellite, e Sky Sport 253 . Inoltre, è possibile seguire PSG-Manchester United in streaming attraverso Sky ...

LIVE PSG-Manchester United - Champions League 2019 in DIRETTA : Red Devils per il miracolo in Francia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSG-Manchester United, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League 2019: al Parco dei Principi i padroni di casa dovranno difendere il vantaggio accumulato all’Old Trafford. All’andata, infatti, finì 2-0, con le reti decisive di Kimpembe e Mbappé: i Red Devils sono chiamati al miracolo sportivo, anche se non sarà affatto semplice, dato che sono ben 10 i giocatori ...

PSG-Manchester United Champions League 2019 - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Si completa questa sera il quadro delle gare di ritorno dei primi quattro ottavi della Champions League: per l’Italia sarà in campo la Roma, mentre l’altra sfida sarà tra Paris Saint Germain e Manchester United, con i francesi che si sono imposti già in Inghilterra all’andata per 2-0 prenotando il passaggio ai quarti. Di seguito il programma completo della sfida: Mercoledì 6 marzo 2019, ore 21.00 PSG-Manchester Utd (andata ...

Champions League - Solskjaer : «Psg forte - ma noi vogliamo passare il turno» : TORINO - ' Quando nessuno crede più in te, è quello il momento in cui bisogna davvero dimostrare carattere. A noi non interessa scrivere la storia, noi vogliamo solo superare il turno, ed è per questo ...

Psg - Neymar : “voglio aiutare Buffon a vincere la Champions” : “Stiamo facendo dei trattamenti per accelerare il processo e siamo molto contenti dei risultati. Non vedo l’ora di tornare e fare cio’ che amo di piu’ al mondo: giocare a calcio”. Sono le dichiarazioni di Neymar, in un’intervista trasmessa sul canale YouTube “Fui Clear”. “La gente pensa che sia facile giocare in Francia ma ci sono giocatori di grande fisicita’ e non e’ ...