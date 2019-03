Champions | Porto-Roma Ingenuità Florenzi | il rigore c' è Ma su Schick

Champions - Roma eliminata dal Porto - stasera per l'EL in campo Inter e Napoli : Un'eliminazione drammatica, maturata nel modo che nessuno poteva prevedere. A tradire la Roma al minuto 117, è stato proprio un Romano: Alessandro Florenzi. Inutile la sua trattenuta in area su ...

Champions - Porto-Roma. Ira Pallotta : "Mi arrendo - stufo di questa m..." : Nella notte portoghese, le parole di James Pallotta tuonano come una tempesta. Al presidente della Roma l'arbitraggio contro il Porto non va giù e così - proprio come era successo l'anno scorso dopo ...

Champions - Roma e l'analisi degli episodi con il Porto : due rigori - un solo Var. Perché? : Era solo questione di tempo. Ne è passato meno del previsto, dall'introduzione del VAR in Champions alla prima bufera per le scelte di arbitri, in campo e fuori,. Perché il VAR è così: riduce in ...

Video/ Porto-Roma - 3-1 - : highlights e gol della partita - Champions League - : Video Porto-Roma, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Champions League - Pallotta sul Var di Porto-Roma : 'Sono stufo di questa m... Mi arrendo' : L'amarezza per l'eliminazione agli ottavi di Champions League esacerbata da come questa si sia materializzata. Ecco che il presidente James Pallotta affida all'account Twitter della Roma un duro sfogo ...

Champions League - De Rossi dopo Porto-Roma : 'Uscire così fa male' : "Il rigore ? Siamo in tre - la sua risposta a Sky Sport - io, Perotti e Kolarov. Prima del derby, gli avevo chiesto se potevo calciare io. Lui mi aveva detto che se me la sentivo potevo calciare io ...

Champions - Porto-Roma 3-1 Var amaro - giallorossi eliminati. Pallotta 'Siamo stati derubati' : OPORTO - La Roma perde 3-1 a Oporto una partita infinita, durata 133', tra supplementari e recuperi, ed è costretta a salutare la Champions. I giallorossi hanno lottato col cuore ma sono stati traditi ...

Porto-Roma - Di Francesco si isola sul pullman dopo la sconfitta in Champions League : sconfitta amara ed immeritata per la Roma nella gara di Champions League contro il Porto, partita condizionata dall’arbitro Cakir con episodi clamorosi nel finale, l’ingiusto rigore ai padroni di casa e poi quello non fischiato su Schick. Non sono mancate le critiche da parte dei giallorossi, in particolar modo da Manolas. Nel frattempo l’allenatore Eusebio Di Francesco ha deciso di isolarsi al termine della partita, è ...

Champions League - Roma eliminata dal Porto : i giallorossi escono dalla competizione : Nella serata di mercoledì 6 marzo si sono disputati due match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, entrambi terminati con rimonte piuttosto inattese. La Roma di Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria dell'andata contro il Porto per 2-1, si è vista ribaltare la situazione in terra Portoghese, perdendo per 3-1 dopo i tempi supplementari....Continua a leggere

Champions - la Roma crolla contro il Porto ai supplementari : giallorossi eliminati : La Roma saluta la Champions League, il Porto vola ai quarti di finale. Allo stadio Do Dragao, i giallorossi escono sconfitti per 3-1 dopo i tempi supplementari al termine di una gara emozionante e in cui è successo di tutto. Tempi regolamentari che si chiudono per 2-1, stesso risultato dell'andata,

Champions League Porto-Roma 3-1 dts - il tabellino : OPORTO - Il Porto supera la Roma ai supplementari per 3-1. Nel primo tempo regolamentare, vantaggio portoghese con Tiquinho Soares , i giallorossi pareggiano con De Rossi su calcio di rigore, ...

