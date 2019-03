Champions League | Porto-Roma non sfonda in Tv

Champions League - Buffon e la maledizione dei rigori : ancora 11 metri amari : "ancora peggio", titola l' Equipe all'indomani della disfatta contro il Manchester United qualificato ai quarti di Champions. Dallo 0-2 incassato a Old Trafford al clamoroso 3-1 strappato al Parco dei ...

Champions League - la Roma esce e accusa il Var. Pallotta : “Derubati - sono stufo…” : Un’eliminazione che non va giù. La Roma saluta la Champions League, sconfitta ai supplementari 3-1 dal Porto allo stadio Do Dragao. Niente quarti di finale per i giallorossi, dunque, nonostante la vittoria dell’andata per 2-1. Lo stesso punteggio con cui si sono chiusi i tempi regolamentari. Ma a far infuriare l’ambiente Romanista, a partire dal presidente James Pallotta, sono le decisioni dell’arbitro Cüneyt Çakir, che ...

Var Champions League - la tecnologia elimina anche il PSG : VAR Champions League – Parigi e Roma, città gemellate ed entrambe eliminate ieri dalla Champions League per due rigori assegnati dal VAR. Aspettando il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, previsti la prossima settimana, il calcio italiano ha vissuto una notte da incubo, con l’eliminazione dalla maggiore competizione […] L'articolo Var Champions League, la tecnologia elimina anche ...

Juventus-Atlético Madrid - Champions League : partita in diretta tv su Sky il 12 marzo : La Juventus ospiterà l’Atlético Madrid all’Allianz Stadium martedì 12 marzo 2019. Si tratterà del return match degli ottavi di finale della Champions League. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21.00, con diretta tv esclusivamente su Sky. Non sarà possibile vedere la partita in chiaro su Rai 1, dove si potrà guardare Bayern Monaco-Liverpool il giorno successivo. I bianconeri saranno chiamati ad una rimonta per passare il turno. La sfida al ...

Il presidente della Roma ha avuto qualcosa da dire sull’arbitraggio in Champions League : Dopo l'eliminazione ai tempi supplementari, James Pallotta ha detto di essere stato "derubato" e "stufo di questa merda"

Champions League - Pallotta sul Var di Porto-Roma : 'Sono stufo di questa m... Mi arrendo' : L'amarezza per l'eliminazione agli ottavi di Champions League esacerbata da come questa si sia materializzata. Ecco che il presidente James Pallotta affida all'account Twitter della Roma un duro sfogo ...

La Roma dice addio alla Champions League dopo un’autentica battaglia : La Roma esce dalla Champions League per via di un rigore assegnato con il Var nel finale del secondo tempo supplementare.

Champions League - De Rossi dopo Porto-Roma : 'Uscire così fa male' : "Il rigore ? Siamo in tre - la sua risposta a Sky Sport - io, Perotti e Kolarov. Prima del derby, gli avevo chiesto se potevo calciare io. Lui mi aveva detto che se me la sentivo potevo calciare io ...

Porto-Roma - Di Francesco si isola sul pullman dopo la sconfitta in Champions League : sconfitta amara ed immeritata per la Roma nella gara di Champions League contro il Porto, partita condizionata dall’arbitro Cakir con episodi clamorosi nel finale, l’ingiusto rigore ai padroni di casa e poi quello non fischiato su Schick. Non sono mancate le critiche da parte dei giallorossi, in particolar modo da Manolas. Nel frattempo l’allenatore Eusebio Di Francesco ha deciso di isolarsi al termine della partita, è ...

Champions League - Roma eliminata dal Porto : i giallorossi escono dalla competizione : Nella serata di mercoledì 6 marzo si sono disputati due match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, entrambi terminati con rimonte piuttosto inattese. La Roma di Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria dell'andata contro il Porto per 2-1, si è vista ribaltare la situazione in terra Portoghese, perdendo per 3-1 dopo i tempi supplementari....Continua a leggere

Champions League Porto-Roma 3-1 dts - il tabellino : OPORTO - Il Porto supera la Roma ai supplementari per 3-1. Nel primo tempo regolamentare, vantaggio portoghese con Tiquinho Soares , i giallorossi pareggiano con De Rossi su calcio di rigore, ...

Pagelle Porto-Roma 3-1 - Champions League : non basta De Rossi. Ingenuità di Florenzi : La pioggia di Oporto saluta nel peggiore dei modi l’avventura della Roma nella Champions League 2018/19. Il Porto vince per 3-1 al Dragao contro i giallorossi e passa incredibilmente ai quarti di finale, grazie ad un calcio di rigore di Telles a pochi minuti dal 120esimo minuto di gioco. Nella formazione di Eusebio Di Francesco il migliore di tutti è sempre De Rossi, mentre i terzini destri, prima Karsdorp, quindi Florenzi, combinano solo ...