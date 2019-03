Champions League | De Rossi dopo Porto-Roma | ' Uscire così fa male'

Porto-Roma - Di Francesco si isola sul pullman dopo la sconfitta in Champions League : sconfitta amara ed immeritata per la Roma nella gara di Champions League contro il Porto, partita condizionata dall’arbitro Cakir con episodi clamorosi nel finale, l’ingiusto rigore ai padroni di casa e poi quello non fischiato su Schick. Non sono mancate le critiche da parte dei giallorossi, in particolar modo da Manolas. Nel frattempo l’allenatore Eusebio Di Francesco ha deciso di isolarsi al termine della partita, è ...

Il Manchester United ha eliminato il Paris Saint-Germain e si è qualificato ai quarti di Champions League : Il Manchester United ha battuto 3-1 il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si è qualificato ai quarti ribaltando la sconfitta per 2-0 subita all’andata. A Parigi lo United è andato in vantaggio dopo

Porto-Roma di Champions League in streaming e in TV : In Portogallo la Roma deve difendere la vittoria dell'andata per qualificarsi ai quarti di finale: i link per seguirla in diretta

