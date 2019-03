Champions | la maledizione di Buffon in Europa | il Manchester United elimina il Psg

liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019)League ancora amara per Gigi. Ilsi qualifica per i quarti di finale grazie alla clamorosa vittoria per 3-1 in casa del Paris Saint-Germain, nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Non è bastato ai parigini il successo per 2-0 nella gara di andata ad Old Traf

gsanchez_22 : RT @tutticonvocati: La maledizione del #Psg in Champions: ? 2012/13: quarti di finale ? 2013/14: quarti di finale ? 2014/15: quarti di fi… - Marcolpgc : RT @tutticonvocati: La maledizione del #Psg in Champions: ? 2012/13: quarti di finale ? 2013/14: quarti di finale ? 2014/15: quarti di fi… - Gimar95 : RT @tutticonvocati: La maledizione del #Psg in Champions: ? 2012/13: quarti di finale ? 2013/14: quarti di finale ? 2014/15: quarti di fi… -