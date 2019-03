Cent' anni di solitudine | capolavoro del premio Nobel Marquez | diventerà una

Cent’anni di solitudine diventerà una serie tv : (foto: Getty Images) Per la prima volta nella storia gli eredi dello scrittore Gabriel García Márquez hanno concesso i diritti di uno dei suoi capolavori, Cent’anni di solitudine, per un adattamento sullo schermo. Considerato uno dei libri fondamentali nella storia della letteratura mondiale, uscito nel 1967 con vendite che a oggi superano i 50 milioni di copie, il romanzo diventerà una serie tv in lingua spagnola prodotta da Netflix. Il ...

Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez diventa una serie tv Netflix - diritti ceduti per la prima volta : Netflix continua a pensare in grande, accettando di assumere anche dei rischi enormi con progetti molto ambiziosi: ne è conferma l'annuncio clamoroso che Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez diventa una serie tv, che sarà prodotta e distribuita dalla piattaforma nei 190 paesi del mondo in cui il servizio è attivo. Il colosso dello streaming ha annunciato che porterà sugli schermi dei suoi abbonati di tutto il mondo il capolavoro ...

Vent'anni senza Stanley Kubrick - l'ultimo grande regista del NoveCento : Secondo molti, il più grande. Uno dei registi che ha creato il mito dell'autore, trapiantandolo nel cuore di una Hollywood in crisi, tra la fine dell'epoca classica e il tentativo di presa del potere ...

Netflix farà una serie da 'Cent'anni di solitudine' - : ... una storia iconica e senza tempo dall'America Latina che siamo felici di condividere con il mondo'. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla serie, come il casting o la data di uscita, è stato annunciato ...

Netflix produrrà una serie tratta da “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez : Netflix ha annunciato di aver acquistato i diritti di Cent’anni di solitudine, romanzo del 1967 dello scrittore colombiano Gabriel García Márquez. È il primo adattamento del romanzo che racconta la storia di sette generazioni della famiglia Buendìa, che abita nella città immaginaria di

Cent'anni di solitudine - Netflix realizzerà la serie dal romanzo di Gabriel Garcia Marquez : Il romanzo di Gabriel Garcia Marquez Cent'anni di solitudine diventerà una serie in spagnolo per Netflix. Un progetto favorito dalla diffusione internazionale di produzioni in lingua spagnola come Roma, Narcos o La Casa di Carta proprio grazie alla piattaforma di streaming.Gabriel Garcia Marquez, morto nel 2014, non aveva mai accettato di cedere i diritti dei propri romanzi, quindi sarà la prima volta che uno dei suoi libri riceverà un ...

Steam al Centro delle polemiche per il videogioco che ti mette nei panni di uno stupratore : Dopo lo shooter che simulava le stragi scolastiche negli USA scovato un anno fa, una delle più famose piattaforme per la vendita di videogiochi digitali, Steam, è tornata al centro delle polemiche per Rape Day, un videogioco in cui puoi vestire i panni di uno stupratore. Realizzato da Desk Plant, questo gioco è una visual novel ottenuta con 500 immagini e oltre 7000 parole in cui puoi molestare verbalmente, uccidere e stuprare donne durante lo ...

In una reCente intervista - l'attore Oscar Isaac afferma di voler vestire i panni di Solid Snake nel film di Metal Gear Solid : Durante una recente intervista ai microfoni di IGN, l'attore Oscar Isaac ha espresso il chiaro desiderio di ricoprire il ruolo del leggendario Solid Snake nel film di Metal Gear Solid. Come possiamo notare nel breve video caricato da IGN, l'attore (famoso per aver interpretato Poe Dameron nella nuova trilogia di Star Wars) ha risposto senza esitazione alla domanda, affermando che si candirebbe sicuramente per vestire i panni del leggendario ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : è finale inedita tra Ragusa e il Geas - la novità reCente contro un’attesa lunga 46 anni : Ragusa contro Sesto San Giovanni, Virtus Eirene contro Geas, Passalacqua contro Allianz: in qualunque modo la si declini, ecco una sfida davvero inedita ai piani alti della Coppa Italia, giunta a una Finale che, comunque vada, premierà per la seconda volta una delle due formazioni. Il Geas, in particolare, è stato protagonista di una cavalcata a dir poco incredibile: dopo aver battuto di soli due punti Broni, è riuscito anche a estromettere le ...

39 anni in carcere da innoCente : La storia di Craig Coley, scarcerato grazie alla pervicacia di un ex poliziotto, e che ora ha ricevuto un risarcimento di 21 milioni di dollari

Danni maltempo a Modica : Centinaia di pali telefonici a terra : Danni maltempo a Modica: i pali del telefono abbattuti dal forte vento e grave danno per l’agricoltura. Il forte vento a provocato Danni ingenti.

Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan - dopo 10 anni al via progetto di riqualificazione nel Centro di Roma : 7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione destinati alla rinascita di due cinema della città Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan in via del Corso. Al via la riqualificazione dello spazio nel cuore del Rione Campo Marzio dopo 10 anni di abbandono e degrado nel centro di Roma. L’intervento permetterà da una parte di riqualificare uno spazio abbandonato da anni in una delle vie più famose della città a due passi da Piazza del Popolo ...

F1 – Test Barcellona - Hamilton e Bottas contenti a metà : il britannico pone l’acCento su alcuni problemi : I due piloti della Mercedes hanno commentato i progressi della W10, facendo luce su alcuni problemi incontrati nel corso dei Test Le novità introdotte dalla Mercedes in questa seconda sessione di Test a Barcellona stanno mostrando i frutti sperati, la W10 migliora a vista d’occhio soddisfacendo il palato esigente di Hamilton e Bottas. Nel Day-2 dei Test al Montmelò, i due piloti hanno percorso quasi 200 giri senza avere il benché ...

Cento anni Peugeot e Cento anni Citroen - i tempi cambiano... : I filmati, trasmessi sui social network, metteranno in luce la passione che Citroën riesce a suscitare in tutto il mondo. Evento a sorpresa, invece, lo Street Burst Day che s i terrà a giugno in ...