Celli | patrimonio Roma | rinuncia a immobili è politica miope e debole

romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019)– “Un’amministrazione chea richiedere i beni confiscati alla criminalita’ e alla mafia, presentati dall’Agenzia nazionale, e’ un’Amministrazione, che come Pilato decide di non scegliere. Formalmente il Campidoglio ritiene opportuno non manifestare interesse versocon problemi strutturali o occupati, inndo cosi’ il ruolo della Capitale che, per non farsi carico di impegni, decide di non essere parte di un processo che interessa tutti i Comuni italiani”.“Se questo fosse stato in passato l’atteggiamento del Comune dinon ci sarebbero oggi la Casa del Jazz o il Cinema Aquila, o il parco di Collina della Pace. Erano beni confiscati alla criminalita’ occupati e fatiscenti, eppure il Comune ha scelto di risanarli e oggi sono diventati biblioteche, sale per la musica, cinema ...

chiara_celli : RT @regionetoscana: #VilleeGiardiniMedicei #ScoprilaToscana In volo sulle ville e i giardini medicei, patrimonio mondiale @UNESCO https://t… -