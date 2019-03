Caso Icardi | Zanetti | “c’è un’apertura…”

Caso Icardi – Zanetti confida nel buon senso di Maurito : “il dialogo è la strada giusta” : Javier Zanetti dice la sua sul ‘Caso Icardi’ dopo il confronto tra Maurito e l’ad dell’Inter Beppe Marotta “Il dialogo è la strada giusta, ben venga questa apertura. Vedremo nei prossimi giorni”. Così Javier Zanetti ha commentato l’evoluzione del ‘Caso Icardi’, dopo l’incontro di Maurito con l’ad dell’Inter Beppe Marotta. Il vicepresidente nerazzurro ha aggiunto ad ...

Caso Inter - Ivana Icardi rincara la dose : “Mauro attento o Wanda ti rovinerà” : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, con il calciatore argentino ormai è rottura definitiva. Parole pesanti da parte di Ivana Icardi, sorella più piccola dell’attaccante, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta del Sud’: “Quando conobbe Wanda – racconta Ivana – in tanti mi dicevano che lei lo avrebbe allontanato da tutti. Ma io non ci credevo, difendevo lei e ...

Caso Icardi - De Biasi : 'Mal consigliato - avrebbe dovuto chiedere scusa allo spogliatoio' : Gianni De Biasi è intervenuto oggi alla trasmissione 'Live Show' su RMC SPORT . L'ex CT dell'Albania ha toccato vari argomenti d'attualità, in particolare i momenti di Juventus e Roma coinvolte stasera in Champions League. Ma alla fine del suo intervento, si è espresso in ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il Caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

Caso Icardi – Marotta incontra Mauro e Wanda Nara : la comunicazione del club nerazzurro : Mauro Icardi e Wanda Nara da Beppe Marotta: incontro in società tra le parti alla ricerca di una soluzione Non si è ancora risolto il ‘Caso Icardi’ che ormai da tempo sta facendo vivere all’Inter un periodo non troppo sereno, con tante polemiche e critiche. Dopo la comunicazione del calciatore argentino di non essere presente per il prossimo impegno della squadra nerazzurra, arriva proprio dal profilo Twitter ufficiale ...

Inter e il Caso Icardi - tutte le tappe del rapporto tra l'argentino e i nerazzurri : È quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c'è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati». 3 febbraio : L'Inter perde in casa contro il Bologna, è ...

Calciomercato Inter - Caso Icardi : il piano 'diabolico' di Wanda Nara! : La prossima scadenza, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe legata al ritorno a Milano del presidente Steven Zhang : dopo il gran rifiuto di lunedì, infatti, Icardi vorrebbe parlare con il ...

Inter - Caso Icardi : ecco la posizione della società : Mauro Icardi dice no: “Sento ancora dolore, il ginocchio non è a posto, non posso rientrare”, questo ha detto l’argentino più o meno a Luciano Spalletti.Ed è una risposta pesante, perché l’Inter ritiene terminato il periodo di ricondizionamento fisico a cui è stato sottoposto il ginocchio destro di Icardi. Dunque: niente trasferta di Europa League contro l’Eintracht e parti che a questo punto sono distanti più o meno come un terzino ...

Da Agresti 10 domande a Marotta sul Caso-Icardi - : Il giornalista del Corriere dello sport le elenca su calciomercato.com e scrive: ' Le nostre dieci domande sono rivolte a Beppe Marotta , il numero uno dei nostri dirigenti, l'uomo che ha costruito ...

Caso Icardi - novità importanti sull’attaccante nerazzurro : Caso Icardi – Il numero 9 nerazzurro continua a rifiutare la convocazione di Luciano Spalletti. L’ultimo rifiuto è arrivato nella giornata di ieri. Molti giornali parlavano di un “no” dovuto a diverse discrepanze con lo spogliatoio e con Spalletti ma adesso il motivo sembra ben diverso. Caso Icardi: l’esclusiva sul suo rifiuto Come rivela in […] More

Cassano asfalta Wanda Nara : "Il Caso Icardi? Tutta colpa tua" : 'Tutto questo disastro l'hai creato tu. Se Icardi vuole giocare, giochi'. Scatenato. Imprevedibile. Antonio Cassano, da vero bomber, parte all'attacco negli studi televisivi di Tiki Taka, il programma ...

Caso Icardi - Zhang vuole trovare una soluzione a breve : È l’ultimo passaggio della telenovela legata a Mauro Icardi. Siamo a un punto di svolta, domani la strada può prendere una direzione ben definita, dopo le mille curve al giorno dal 13 febbraio.La conference call è servita al presidente per dettare la linea e vale uno step in più rispetto alle uscite pubbliche del giorno dell’assemblea dei soci. Adesso risolviamo la questione, usciamo dall’impasse: questo il senso dell’invito di Zhang ai ...

Caso Icardi - Cassano contro Wanda : 'Tutto questo disastro l'hai creato tu' : Come ormai di consuetudine, la puntata domenicale di Tiki Taka è coincisa con l'ennesimo capitolo del tormentone Icardi. La presenza di Wanda Nara in studio come opinionista fissa si sta rivelando nell'ultimo periodo una fonte inesauribile di share per il seconda serata di Pierluigi Pardo, con il conduttore pronto ogni settimana a cavalcare l'onda lunga dell'attenzione mediatica rispetto al Caso. Nell'ultima puntata è stato Antonio Cassano a ...