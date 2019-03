Caso Fogli | la doppia morale di Fabrizio Corona | ' Mi scuso ma ho fatto il mio mestiere'

Giovanni Ciacci sul Caso Fogli : “Io sarei uscito - come fece Al Bano anni fa” : Giovanni Ciacci esprime il suo pensiero sull’affaire Corona-Fogli a Detto Fatto Giovanni Ciacci, volto ormai conosciuto ed amato del programma di Rai 2 Detto Fatto, è voluto intervenire sull’affaire di cui si parla ormai da giorni tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona in diretta tv a L’Isola dei Famosi. Il costumista ha rilasciato, durante uno […] L'articolo Giovanni Ciacci sul caso Fogli: “Io sarei uscito, come fece ...

Isola : Caffè Borbone interrompe la collaborazione dopo il Caso Fogli : Isola dei famosi: Caffè Borbone interrompe la collaborazione Per l’edizione in corso dell’Isola dei famosi non sembra andare tutto come previsto. dopo gli ascolti non troppo alti delle puntate precedenti, ecco che arriva altro materiale che non lascia presagire nulla di buono per il programma condotto dalla Marcuzzi. Cosa sarà successo ancora? Nell’ultima puntata serale […] L'articolo Isola: Caffè Borbone interrompe la ...

Isola dei Famosi - Caso Fogli-Corona/ Mediaset : 'Caffè Borbone non sarà più sponsor!' : Caso Riccardo Fogli, Isola dei Famosi 2019: Mediaset manda via il capoprogetto mentre Caffè Borbone annuncia la fine della collaborazione con il programma

Anticipazioni L’Isola dei Famosi : si chiude dopo il Caso Corona-Fogli? : Isola dei Famosi chiude prima dopo il caso Fabrizio Corona – Riccardo Fogli? Davanti a quanto accaduto lunedì scorso durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi non si può rimanere zitti. Alessia Marcuzzi e gli autori del reality, con la complicità di Fabrizio Corona, hanno deciso di scrivere una delle pagine più brutte della storia della televisione. Riccardo Fogli è stato umiliato in diretta, usato come tirassegno per ...

Isola dei famosi : Fabrizio Corona torna sul Caso Fogli e promette “dichiarazioni straordinarie” : Fabrizio Corona annuncia “dichiarazioni straordinarie” sul caso Riccardo Fogli: ecco cosa ha detto Fabrizio Corona annuncia una conferenza stampa in cui tornerà a parlare del caso Riccardo Fogli, promettendo delle dichiarazioni “straordinarie e senza esclusione di colpi”. L’ex re dei paparazzi si scaglia contro chi ha messo in giro la voce secondo la quale per […] L'articolo Isola dei famosi: Fabrizio Corona ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione dopo il Caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione dopo il Caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

Fabrizio Corona - conferenza stampa straordinaria sul Caso Fogli-Isola dei famosi : Oggi alle ore 15, presso il suo ufficio, Fabrizio Corona terrà una conferenza stampa straordinaria durante la quale parlerà del "caso Fogli-Isola dei famosi". All'AdnKronos ha anticipato: "50.000 euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione dopo il Caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ha deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia Marcuzzi. “In seguito alle ...

Isola dei Famosi - Fabrizio Corona sul “Caso Fogli” : “La storia è andata tutta in un altro modo e oggi lo racconterò” : “50mila euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. Farò una conferenza stampa, tra poco comunicherò dove e quando”. dopo le polemiche di questi giorni per il suo intervento all’Isola dei Famosi contro Riccardo Fogli, Fabrizio ...

Decisione Mediaset : allontanati gli autori dell'Isola per il Caso Fogli-Corona : Mediaset, in seguito all'increscioso episodio televisivo verificatosi durante l'ultima puntata del reality L'Isola dei Famosi ai danni di Riccardo Fogli naufrago in Honduras, ha rilasciato una nota in cui ha informato il pubblico che la capoprogetto Cristiana Farina e alcuni autori sono stati allontanati dal programma con effetto immediato. Il web dopo la puntata di lunedì scorso dell'Isola dei Famosi era insorto contro la produzione per avere ...

Caso Fogli all'Isola - Nina Moric : 'Non ho difeso Corona'. Frase contro Belen? Episodio spiacevole con Carlos : Anche Nina Moric interviene per dire la sua sul Caso Corona-Fogli all' Isola dei Famosi . L'ex moglie di Fabrizio ha pubblicato dei video nelle Stories di Instagram per replicare a Belen Rodriguez , ...

ISOLA DEI FAMOSI - Caso CORONA-FOGLI/ Mediaset : la verità di Alessia Marcuzzi solo... : CASO Riccardo Fogli all'ISOLA dei FAMOSI: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

Isola Dei Famosi - Caso Corona-Fogli/ Mediaset : Alba Parietti risponde ad Aldo Grasso : Caso Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.