Carnevale Bologna | il piccolo Gianlorenzo è morto La famiglia | grazie delle preghiere

È morto il bimbo caduto dal carro di Carnevale a Bologna : Notizia aggiornata alle 19.5 del 6 marzo Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di carnevale durante una sfilata ieri nel centro di Bologna. Il piccolo è morto questo pomeriggio, intorno alle 16, all'ospedale Maggiore di Bologna. Lo conferma l'Ausl del capoluogo emiliano. Sul caso la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti e ha dato ordine ai carabinieri di ...

È morto il bimbo caduto dal carro di Carnevale a Bologna : Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di carnevale durante una sfilata ieri nel centro di Bologna. Il piccolo è morto questo pomeriggio, intorno alle 16, all'ospedale Maggiore di Bologna. Lo conferma l'Ausl del capoluogo emiliano. Sul caso la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti e ha dato ordine ai carabinieri di controllare i carri preventivamente per le prossime sfilate in ...