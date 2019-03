calcioefinanza

(Di giovedì 7 marzo 2019), ex presidente della Figc, si èto per ladi, la nuova società voluta dal governo per sostituire Coni Servizi. I posti a disposizione sono tre: quello di presidente-amministratore delegato (con stipendio 190.000 euro all’anno, per tre anni) e due come membro del CdA, uno indicato dal Ministero dell’Istruzione …L'articolosiper ladi

gabrypez1 : RT @CalcioFinanza: Carlo #Tavecchio si candida per la presidenza di #Sport e Salute - CalcioFinanza : Carlo #Tavecchio si candida per la presidenza di #Sport e Salute - FinancialSs : Carlo Tavecchio si candida per la presidenza di Sport e Salute -