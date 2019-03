romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Si aggiungono ai tre inaugurati nel 2018: nei primi 9 mesi di lavoro sono entrati in contatto con 541 donne . Raggi: “Rispettiamo l’impegno preso con le donne, rafforzando tutele e supporto in tutte le zone della città”Offrire sostegno alle donne con lo scopo di tutelarle da ogni forma di pericolo, di rischio per l’incolumità fisica e di sostenere le stesse nella prospettiva di una vita serena ed autonoma, fino all’autodeterminazione. Sono i principali intenti perseguiti dall’Amministrazione capitolina nella costruzione di una rete capillare di servizi e attività per rafforzare i diritti delle donne.In quest’ottica nei prossimi giorni verranno aperti dueCav, nel Municipio I e nel Municipio III.In particolare il Cav del Municipio I verrà inaugurato martedì 12 marzo alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità ...

Roma : Campidoglio, al via due nuovi Centri #Antiviolenza (Cav). Si aggiungono ai tre inaugurati nel 2018: nei primi 9 mes… - romadailynews : Campidoglio, al via due nuovi Centri Antiviolenza (Cav): Si aggiungono ai tre inaugurati… - mlgranati : RT @Roma: Campidoglio, al via due nuovi Centri #Antiviolenza (Cav). Si aggiungono ai tre inaugurati nel 2018: nei primi 9 mesi di lavoro so… -