Cambiamenti climatici | nelle zone umide costiere la difesa naturale contro l’inquinamento

Cambiamenti climatici e gestione del rischio - Giampedrone : "diffusione best practice per pianificazione consapevole" : ...del progetto che Regione Liguria sta portando avanti con l'obiettivo di limitare gli effetti del cambiamento climatico e di progettare soluzioni sostenibili e durature per salvaguardare l'economia ...

Riscaldamento globale : i Cambiamenti climatici possono ripercuotersi sulla vita di alcune specie : I ricercatori di uno studio pubblicato dal Royal Society Biology Letters, ha rivelato che foche e balene dell’Artico stanno cambiando le abitudine alimentari congiuntamente al cambiamento climatico dei loro habitat. Lo studio ha preso in esame i dati relativi a due decenni sulla vita di due specie selvatiche dell’Artico: la balena beluga (conosciuta come balena bianca) e la foca degli anelli. Le ricerche si sono concentrate nella ...

Le Insidie nascoste collegate ai Cambiamenti Climatici : Spesso parliamo di “Cambiamenti Climatici” soffermandoci sui problemi più immediati ed evidenti che si riscontrano per lo più a scala globale: scioglimento dei ghiacciai (con lento e progressivo innalzamento del livello dei mari), fenomeni estremi sempre più frequenti, desertificazione diffusa ecc… Tuttavia, rimanendo nel nostro territorio, è doveroso aggiungere qualche informazione che spesso ci dimentichiamo: gli effetti ...

Cambiamenti climatici e trasporto aereo : il Parlamento Europeo pensa a una tassa su carburante o biglietti : Il Ministro dell’Ambiente del Belgio nel suo intervento al Parlamento Europeo propone una tassa sul trasporto aereo, da applicare sul carburante o sui biglietti, per sostenere le azioni contro i Cambiamenti climatici: questa la proposta avanzata durante i lavori del Consiglio ambiente in corso a Bruxelles che ha raccolto il pieno sostegno di Olanda, Francia, Lussemburgo e Svezia e un’apertura da parte del Commissario Ue ...

Uecoop : 8 italiani su 10 preoccupati dalle conseguenze dei Cambiamenti climatici : “Quasi 8 italiani su 10 (77,5%) sono molto o abbastanza preoccupati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici“: è quanto emerge da una elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Eurispes in riferimento agli ultimi dati Istat che mostrano un incremento del 2,3% degli investimenti ambientale delle imprese industriali fino a 1.437,3 milioni di euro. “Esiste nella società italiana uno zoccolo duro a forte ...

Ambiente - Cambiamenti climatici : Cesena vuole tagliare il 40% di CO2 : I cambiamenti climatici riguardano tutti e Cesena non vuole farsi trovare impreparata. Per questo ha messo a punto una strategia: quella contenuta nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), che definisce obiettivi ed azioni da seguire da qui al 2030 per ridurre la produzione di CO2 del 40% rispetto al 2012 ed adattare la citta’ ai cambiamenti climatici. Il piano e’ stato redatto in collaborazione con ...

Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio : Cambiamenti climatici - prevenzione - manutenzione - cantierabilità dei progetti : “Con il varo del Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio ProteggItalia si aprono importanti opportunità per quella, che è una condizione fondamentale per il futuro anche economico del Paese: aumentare la resilienza delle comunità ai tempi dei cambiamenti climatici, mettendole in Sicurezza dai rischi idrogeologici attraverso la realizzazione di utili, quanto indispensabili infrastrutture.” A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente ...

Cambiamenti climatici e gas serra : un nuovo metodo permette di riconvertire l’anidride carbonica in carbone : Il problema delle emissioni inquinanti è una cosa ben nota, difatti la correlazione ai Cambiamenti climatici non è più una mera ipotesi. Ma una nuova ricerca apre uno scenario particolarmente incoraggiante: il gruppo di ricerca guidato dalla RMIT University di Melbourne, in Australia, che ha sviluppato questa tecnica, è riuscita infatti a convertire efficacemente delle particelle di gas CO2 in particelle solide di carbonio. Lo studio pubblicato ...

Lotta ai Cambiamenti climatici : per gli italiani gli investimenti internazionali sono uno strumento chiave : La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi la quarta edizione dell’indagine della BEI sul clima, sondaggio che analizza come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. Il quarto pacchetto di risultati si concentra su come i cittadini dell’UE percepiscono gli ...

Lombardia : Pirellone boccia risoluzione su Cambiamenti climatici : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato nella seduta di oggi la risoluzione sui cambiamenti climatici, relatore il presidente della commissione Ambiente, Riccardo Pase, Lega. Sul documento, che è stato oggetto di un dibattito per tutta la giornata, in votazio

Cambiamenti climatici - Inguscio (CNR) : “Non è mai troppo tardi per intervenire - per arginare il fenomeno” : “Non è mai troppo tardi per intervenire, per arginare il fenomeno dei mutamenti climatici“: lo ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio, a margine del convegno sul tema “Ambiente, clima e prospettive di sviluppo del Mediterraneo” che si è svolto presso l’università degli studi “Parthenope” di Napoli. “La scienza non può che essere ottimista però ...

Agroinnova : le piante raccontano i Cambiamenti climatici : Torino, 22 feb., askanews, - Si chiamano fitotroni e potrebbero essere paragonati a macchine del tempo: mostrano infatti gli effetti dell'aumento della CO2 e della temperatura sulle piante.L'obiettivo ...

Estinto in Australia un mammifero - il primo caso dovuto ai Cambiamenti climatici : L'esecutivo sostiene che si tratta del primo mammifero al mondo scomparso a causa dei 'cambiamenti climatici indotti dall'uomo'. Una decisione 'da non prendere alla leggera', ha dichiarato Geoff ...

E' un roditore il primo mammifero estinto per i Cambiamenti climatici : Questo mammifero, uno dei più isolati del mondo, già alcuni anni fa era però stato dichiarato vicino all'estinzione dai biologi dell'Università del Queensland che avevano indicato, fra le cause ...