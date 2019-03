Calderoli rivela | ' Combatto il cancro da sei anni e mezzo' | il Senato lo applaude VIDEO

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Robertoè un politico della Lega ormai sulla scena da tantie in molti lo ricordano per i suoi toni spesso al di sopra delle righe e per le polemiche innescate da concetti che appartengono ad un partito che, nel corso del tempo, ha un po' cambiato la radice del suo pensiero grazie all'avvento di Matteo Salvini e al desiderio di abbracciare un progetto che, adesso, coinvolge anche il Sud.oggi è il vicepresidente del, ma è anche una persona che ha una storia di sofferenza e resistenza da raccontare. E' quanto si evince dalla sua stessazione fatta in aula, nel giorno in cui tra le discussioni in atto c'era quella relativa ad aspetti legati a malattie oncologiche. Per una volta, perciò, dal Parlamento viene veicolato un messaggio di solidarietà umana, in cui vengono annullate le divergenze d'opinione e l'appartenenza a schieramenti ...

HuffPostItalia : Calderoli rivela: 'Ho il cancro: sto combattendo da 6 anni' - gazzettamodena : Senato, Calderoli rivela la sua malattia: il lungo applauso dei parlamentari in aula - gspgrasso83 : Calderoli rivela la sua malattia: il lungo applauso dei parlamentari -