huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il governo è in un tunnel, in cui non si vede la luce. È tutto in un aggettivo, che Matteo Salvini a notte inoltrata consegna ai suoi all'uscita da Palazzo Chigi, visibilmente infastidito, esausto, consapevole cheTav è l'intero impianto del governo gialloverde, il suo "capolavoro" politico a rischiare. "Surreale": è questo aggettivo che il leader della Lega, parlando coi suoi, usa per descrivere il vertice di questa notte. Per tre ore è stata una battaglia tra i tecnici dell'una e dell'altra parte, ognuno impegnato a smontare le tesi degli altri. Tavoli pieni di carte, slide, discorsi lunari, senza arrivare al dunque, perché il nodo è politico, a settantadue ore dalla pubblicazione dei bandi che, in caso di annullamento, farebbe scattare un inferno di penali.Per ora la linea di Salvini è di mantenere la calma, come ha ...

raffaelespedic1 : RT @HuffPostItalia: Buio pesto sulla Tav - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Buio pesto sulla Tav -