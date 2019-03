Borse europee deboli, Milano a -0,13%

Apertura nel segno della debolezza per le, sulla scia di Wall Street e Tokyo, e in attesa delle decisioni di politica monetaria della Bce. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,13% a 20.824 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 246 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,59%. Londra -0,31%, Parigi -0,13% e Francoforte -0,35%. Euro a 1,1302 dollari e 126,29 in apertura dei mercati valutari.(Di giovedì 7 marzo 2019)

