BORSA MILANO poco mossa in attesa Bce | bene Tim | bancari senza spunti

BORSA - Milano brilla con Fca e Telecom. Spread sotto 250 : Nella nota mensile dell'Istat inoltre si legge che l'indice anticipatore mostra a febbraio un'ulteriore contrazione, confermando le difficoltà dell'attuale fase ciclica dell'economia italiana. Si ...

BORSA : Milano chiude a +0 - 66% : ANSA, - Milano, 6 MAR - Piazza Affari chiude in rialzo. IL Ftse Mib guadagna lo 0,66% a 20.851 punti.

BORSA Italiana oggi - Milano chiude prima in Europa. Giù lo spread : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

BORSA Italiana oggi - Milano prima in Europa. Spread stabile : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

BORSA : Milano prima in Europa - +0 - 4% - : Milano, 6 MAR - Piazza Affari si conferma in rialzo al traguardo di metà seduta, Ftse Mib +0,4%,, spinta da Fca, +4,9%, all'indomani della conferma degli investimenti in Italia da parte dell'...

BORSA Italiana oggi - Milano poco mossa. Spread fermo : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong , prima della chiusura, avanza dello 0,3%.

BORSA : Milano apre poco variata - +0 - 08% : ANSA, - Milano, 6 MAR - La Borsa di Milano apre poco variata, con l'indice Ftse Mib appena sopra la parità, +0,08%, a 20.733 punti.

BORSA Italiana oggi - Milano chiude sulla parità. Spread stabile : BORSE ASIATICHE - Chiudono in netto rialzo le principali borse cinesi grazie all'annuncio da parte di Pechino di un ampio taglio delle tasse per sostenere l'economia in rallentamento. La Borsa di ...

BORSA : Milano ancora piatta - giù Amplifon : ANSA, - Milano, 5 MAR - La Borsa di Milano, +0,5%, ingrana la marcia e procede in rialzo, in controtendenza con gli altri listini europei. A Piazza Affari procedono in terreno positivo le banche ...

BORSA Italiana oggi - Milano chiude piatta. Spread stabile : Avvio di settimana altalenante per Borsa Italiana . Dopo un buona apertura e una brusca frenata a metà seduta, Milano chiude piatta, col Ftse Mib di Piazza Affari a +0,11% a 20.718 punti. Positive le ...

BORSA Italiana oggi - Milano riparte con Wall Street. Spread stabile : Avvio di settimana altalenante per Borsa Italiana . Dopo un buona apertura e una brusca frenata a metà seduta, Milano riparte nel pomeriggio, col Ftse Mib di Piazza Affari a +0,31% a 20.758 punti. ...

Tria alla BORSA di Milano - Jerusalmi : "Incontro istituzionale su temi reciproci" : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria in visita alla Borsa di Milano, prima tappa del suo tour milanese che lo vedrà poi presenziare al Board Forum di Spencer Stuart ed alla Camera di Commercio

BORSA : Europa sale - Milano al palo - -0 - 1% - : ANSA, - Milano, 4 MAR - Borse europee positive a metà seduta, con i futures Usa in rialzo e dopo il dato sulla fiducia degli investitori, Sentix, migliore delle stime. Londra sale dello 0,6%, Parigi ...