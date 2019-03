Borsa Italiana oggi Ubi Banca a -4 | 9% | Unicredit a -3 | 8% | 7 marzo 2019

Illimity - continua il rally sull'MTA di Borsa Italiana : continua il rally per le azioni di Illimity Bank , la nuova banca online che vede sedere sulla sedia dell'Amministratore Delegato, il fondatore dell'istituto Corrado Passera . Il terzo giorno di ...

Borsa Italiana OGGI/ Fca a -1 - 1% - Telecom Italia a +1% - 7 marzo 2019 - : BORSA Italia NA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale sale Telecom Italia , mentre perde terreno Fca

Borsa Italiana oggi - Milano debole. Spread in calo : Con l'acquisto di titoli del QE che è stato interrotto a fine 2018, i prestiti a lungo termine e a basso tasso rivolti alle banche rappresenterebbero una decisa boccata di ossigeno per un'economia ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 6/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana , risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,52 miliardi di euro, con un incremento di ben 533,2 milioni, pari al 26,...

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a +0 - 65% - Ubi Banca a +4 - 27% - 6 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo rialzo. Sul listino principale bene Ubi Banca , mentre Campari perde terreno

Borsa Italiana oggi - Milano chiude prima in Europa. Giù lo spread : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

Borsa Italiana oggi - Milano prima in Europa. Spread stabile :

Borsa Italiana OGGI/ Saipem a +2 - 3% - Campari a -8 - 2% - 6 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale bene Saipem , mentre Campari perde terreno

Borsa Italiana oggi - Milano chiude sulla parità. Spread stabile : BORSE ASIATICHE - Chiudono in netto rialzo le principali borse cinesi grazie all'annuncio da parte di Pechino di un ampio taglio delle tasse per sostenere l'economia in rallentamento. La Borsa di ...