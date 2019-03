BMW Motorrad | si amplia l’offerta delle personalizzazioni per le due ruote bavaresi

Superbike - BMW Motorrad WorldSBK Team presenta line up e livree 2019 : La presenta zione è stata trasmessa anche sui social media permettendo così ai fan di tutto il mondo di seguire l'evento indiretta. La S 1000 RR ha i colori dell'iconica BMW-M, rossa e blu con ...

BMW Motorrad - immatricolazioni in crescita e novità per gli USA : Un anno chiuso ancora una volta con il sorriso. Nel 2018 BMW Motorrad ha raggiunto il suo record di vendite di motocicli e maxi-scooter nel mondo, aumentando le consegne dello 0,9% rispetto all'anno precedente, 165.566 Vs 164.153 ,. MODELLI PREMIUM - Soddisfazione nelle parole del direttore Markus Schramm , che spiega così il successo del ...