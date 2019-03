Biglietti in prevendita per il tour estivo di Irama | annunciati nuovi concerti fino ad

Un’altra data di Ennio Morricone alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei Biglietti in prevendita dall’8 marzo : Ennio Morricone alle Terme di Caracalla di Roma per sette serate nel mese di giugno. Oggi è stato annunciato il settimo ed ultimo appuntamento della serie di eventi The Final Concerts che quest'anno porteranno il Maestro ad esibirsi in alcune delle location più prestigiose della penisola. La tournée inizierà con un doppio concerto all'Arena di Verona i prossimi 18 e 19 maggio e proseguirà a giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Ai 6 eventi ...

James Bay al Teatro Romano di Verona - unica data in Italia a giugno : Biglietti in prevendita : James Bay al Teatro Romano di Verona per l'unica tappa Italiana della tournée europea. L'artista torna nella penisola per presentare dal vivo il suo secondo album di inediti, Electric Light, da cui è stato appena estratto il nuovo singolo, Peer Pressure feat. Julia Michaels. La data del concerto in Italia è quella del prossimo 15 giugno, al Teatro Romano di Verona, in occasione del Rumors Festival. I biglietti per il concerto saranno ...

Riki ospite dei CNCO a Milano e Napoli - ultimi Biglietti in prevendita per i 2 concerti in Italia : Riki ospite dei CNCO: il cantante di Amici di Maria De Filippi calcherà il palco questa settimana, ospite degli amici e colleghi CNCO. Il gruppo sarà in concerto in Italia per due appuntamenti in programma rispettivamente il 7 marzo al Fabrique di Milano e il 9 marzo al Palapartenope di Napoli. I biglietti per entrambe le date sono ancora disponibili. Per la data di Napoli è necessario recarsi presso i punti vendita fisici TicketOne dislocati ...

Doppietta dei Negramaro a Roma il 5 e 6 marzo - scaletta - orari ingressi e ultimi Biglietti in prevendita : Prosegue con una nuova Doppietta dei Negramaro a Roma il 5 e 6 marzo al Palalottomatica L'Amore che Torni Tour Indoor 2019 con cui la band sta portando in scena la scaletta che include i brani dall'ultimo omonimo album in studio. Ideale seguito del tour negli stadi con cui Giuliano Sangiorgi e soci si sono esibiti la scorsa estate nelle principali città italiane, il nuovo tour nei palazzetti è arrivato come momento di rinascita e di festa per ...

Negrita in tour nel 2019 : Biglietti in prevendita per tutti i concerti da maggio ad agosto : L'annuncio ufficiale è apparso pochi minuti fa sui profili social del gruppo: i Negrita saranno in tour nel 2019. La tournée sarà divisa in due tranche e la prima partirà il 10 maggio dal Teatro Lyrick di Assisi (Perugia) per chiudersi il 25 maggio al Teatro Verdi di Martina Franca (Torino). Dopo la prima parte, che prende il nome di La Teatrale, partirà il 5 luglio la seconda parte, denominata La Teatrale Plus. Nella prima parte del giro, i ...

Loredana Bertè al Teatro Romano di Verona : Biglietti in prevendita per le prime date del Liberté Summer Tour 2019 : Loredana Bertè al Teatro Romano di Verona, il 1° settembre 2019. L'evento fa parte dei nuovi concerti annunciati per il Liberté Summer Tour 2019 che in estate porterà l'artista as esibirsi in tutta la penisola dopo il Tour teatrale di prossimi avvio. Sono 5 i nuovi appuntamenti annunciati, per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita questa settimana. Il giorno 8 luglio, Loredana Bertè sarà al GruVillage 105 Music Festival di ...

Biglietti in prevendita per i concerti a Home Venice 2019 con Editors - Young Thug ed LP : Sono ufficiali i concerti a Home Venice 2019, con Editors e Young Thug come primi artisti annunciati per la nuova edizione della manifestazione che sbarca al Parco San Giuliano di Venezia. La musica torna quindi in laguna a quasi dieci anni dall'Heineken Jammin' Festival che sembra mancare un po' troppo dall'offerta musica estiva. I primi due nomi sono già noti, mentre i Biglietti sono in prevendita a cominciare da martedì 5 marzo a partire ...

Einar Ortiz in concerto a Roma e Milano con Parole Nuove - Biglietti in prevendita per i primi 2 live : Einar Ortiz in concerto a Roma e Milano a maggio. Sono stati annunciati i primi due appuntamenti live di Einar che prossimamente calcherà i palchi della penisola per presentare dal vivo il suo nuovo album di inediti, Parole Nuove, rilasciato in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni. Il debutto live di Einar Ortiz è atteso attraverso due concerti in programma a Roma il 20 maggio al Largo Venue e a ...

Simone Cristicchi a Roma - in concerto all’Auditorium Parco della Musica : Biglietti in prevendita : Simone Cristicchi a Roma, sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) il 19 maggio. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 28 febbraio, su TicketOne.it, via call center e nei punti vendita abituali dislocati in tutta Italia, a partire da 29 euro. Il prezzo dei biglietti in platea è di 40 euro, la galleria 3 è disponibile a 35 euro e la galleria 2 al prezzo di 29 ...

Napoli-Juventus - cresce la prevendita : 34mila Biglietti venduti : Qualcosa è cambiato Qualcosa è cambiato. La decisione di questa sera dell’Osservatorio che ha dato l’ok alla vendita dei biglietti ai cittadini stranieri è un segnale positivo per la prevendita di Napoli-Juventus in programma domenica sera alle 20.30. Sono infatti certamente più di duemila gli stranieri attesi in città per assistere al match. Questa mattina, come abbiamo scritto, eravamo a circa 28mila biglietti venduti. Nella ...

Nuovi concerti di Francesco De Gregori dopo la residency al Teatro Garbatella : info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Nuovi concerti di Francesco De Gregori, annunciati nel giorno dell'avvio della residency al Teatro Garbatella di Roma. Il Principe allunga il calendario dei suoi eventi per orchestra, aprendo la seconda data alla Terme di Caracalla di Roma e con un nuovo appuntamento a Soverato, in cui da anni si tiene il meglio della musica italiana e internazionale. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti canali ...

I concerti di Eros Ramazzotti in Sardegna - annunciata la data al Forte Arena : Biglietti in prevendita : A pochi giorni dall'avvio della sessione italiana del tour, arrivano i concerti di Eros Ramazzotti in Sardegna. L'artista romano ha annunciato una data al Forte Arena di Santa Margherita di Pula. I biglietti per la data del 10 agosto del Vita ce n'è World Tour sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La consegna è stabilita secondo le modalità abituali con ritiro sul luogo dell'evento, con corriere espresso ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Tom Walker in Italia nel 2019 : annunciato l’album di debutto : Sono ufficiali i concerti di Tom Walker in Italia nel 2019. L'artista britannico ha anche annunciato un disco in uscita per il 1° marzo che prenderà il titolo di What A Time To Be Alive ma è già stato anticipato dai singoli Angels, My Way e Just You and I. L'artista è già stato in Italia per partecipare alla scorsa edizione del Festival di Sanremo per duettare con Marco Mengoni in Hola (I Say), singolo da Atlantico che l'artista di ...

Doppietta dei Negramaro a Milano il 27 e 28 febbraio : scaletta - orari ingressi e Biglietti in prevendita : Dopo gli ultimi show che hanno registrato il tutto esaurito a Torino e Bologna, è tempo di Doppietta per i Negramaro a Milano il 27 e 28 febbraio, due show consecutivi per la band di Giuliano Sangiorgi sul palco del Mediolanum Forum di Assago, per cui sono ancora disponibili biglietti in prevendita. Prosegue con i due concerti milanesi l'Amore che Torni Tour Indoor 2019 del gruppo salentino, inizialmente previsto per lo scorso autunno ma ...