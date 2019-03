Biathlon | Staffetta mista Mondiali 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv I

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la staffetta mista (7 marzo). Programma - orario e tv. Tutti i partecipanti : Stanno per iniziare ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di Biathlon: domani, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in Programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch: l’Italia ha subito delle possibilità di andare a medaglia, anche se rispetto alla formazione attesa c’è una novità per gli ...

Biathlon – Europei 2019 - la Russia vince la medaglia d’oro nella staffetta single mixed : Italia 12ª : Lardschneider/Cappellari dodicesimi nella single mixed. La Russia vince nonostante un giro di penalità Il giro di penalità di Evegeniya Pavlova non ha impedito alla Russia di portare a casa la medaglia d’oro nella staffetta single mixed agli Europei di Biathlon. Dmitry Malyshko ha regalato il trionfo alla compagna arrivando al traguardo con 20 secondi di vantaggio sullo svedese Jesper Nelin e 29 sul francese Aristide Begue, con la ...

Biathlon - Staffetta mista Soldier Hollow 2019. Francia in trionfo - Italia 11^ : non basta Lisa Vittozzi : La Francia ha vinto la Staffetta mista di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Il quartetto transalpino ha vinto con disinvoltura la gara che ha concluso il lungo weekend negli USA e che ha anticipato i Mondiali, imponendosi sulla Germania (attardata di 13.5 secondi) e sulla Norvegia (a 1:02.2). Il tedesco Lesser (una ricarica in piedi) e il francese Fillon Maillet (0) cambiano in testa dopo la prima frazione con ...

LIVE Biathlon - Staffette mista e single mixed Soldier Hollow in DIRETTA : alle 22.00 l’Italia ci riprova nella staffetta mista : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Soldier Hollow (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi americane andranno in scena la staffetta singola e la staffetta mista che premieranno la squadra migliore nel solito abbinamento tra velocità sugli sci e al poligono. nella single mixed vedremo all’opera l’accoppiata composta da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer ...

Biathlon - la staffetta Single Mixed azzurra si esalta a Soldier Hollow : Wierer e Hofer stendono l’Austria : I due atleti azzurri portano l’Italia sul gradino più alto del podio, precedendo l’Austria e la Francia Finisce a braccia alzate la staffetta Single Mixed di Dorothea Wierer sulla pista di Soldier Hollow. Per cancellare la delusione degli otto errori al tiro nell’inseguimento e il pettorale giallo di leader di Coppa del mondo ceduto alla compagna di squadra Lisa Vittozzi, non poteva esserci modo migliore. L’Italia ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Wierer ed Hofer conquistano l’America nella staffetta singola! Austria e Francia completano il podio : Ultima giornata di gare in questa lunga tournée americana, che ha visto gli atleti impegnati nella Coppa del Mondo di Biathlon tra Canmore (Canada) e Soldier Hollow (Stati Uniti). nella prima gara di staffetta, la single mixed, la neve statunitense si colora d’azzurro grazie a Dorothea Wierer ed a Lukas Hofer che portano l’Italia sul podio più alto per la prima volta. Una prestazione eccellente per la coppia nostrana che, dopo aver ...

Biathlon - Coppa del mondo : azzurre quarte in staffetta - trionfa la Germania : SORPASSO Germania, POI SANFILIPPO TRADITA DAL VENTO - La leader della classifica generale di Coppa del mondo regala un primo poligono a modo suo: range time da brividi e via di corsa. Sono i due ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : l’Italia è quarta nella staffetta femminile. Vince la Germania davanti alla Norvegia e ed alla Francia : La staffetta femminile 4×6 km valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e disputata nel gelo di Canmore, in Canada, va alla Germania, che chiude in 1:10’16″3 e precede la Norvegia, autrice di una stupenda rimonta, seconda a 30″2 e la Francia, terza a 41″6. quarta l’Italia, che per larghi tratti aveva fatto sognare, staccata di 1’40″5. nella prima frazione è stupenda Lisa Vittozzi, che trova un ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per guidare l’Italia alla vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore, in Canada: oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 22.45 italiane Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Lisa Vittozzi proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Alexia ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Canmore 2019 in DIRETTA : gara imprevedibile - Italia per la sorpresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7,5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore, in Canada: appuntamento oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 20.30 Italiane. Sul difficilissimo campo gara nordamericano proveranno a stupire tutti gli Italiani: in corsa Thomas Bormolini, Dominik Windisch (eccellente quinto ieri), Thierry Chenal e Lukas Hofer. Mission impossible per il podio, si può ...