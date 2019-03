Biathlon | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi giovedì 7 febbraio Programma

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) L’attesa è finita, ormai stanno per iniziare ad Oestersund, in Svezia, idi7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è inl’assegnazione del primo titolo iridato, quello della staffetta mista. Per l’Italia saranno inLisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch.Dunque l’Italia ha subito delle possibilità di andare a medaglia, anche se rispetto alla formazione attesa c’è una novità per gli azzurri, non nei nomi quanto nell’ordine dei frazionisti. Le prime due frazioni, riservate alle donne, saranno lunghe 6 km, mentre le ultime due, a carico degli uomini, saranno lunghe 7.5 km.Di seguito ilcompleto della staffetta mista deidi Oestersund con l’orario e l’elenco completo degliin. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

ItaliaTeam_it : Pronti per i Mondiali di Östersund #ItaliaTeam? ?? Giovedì si cominciaaaa! ?? #Biathlon #2019Ostersund - LucaColucci1 : RT @Coninews: 'Mi manca una medaglia individuale e lotterò per raggiungere il podio'. ?? @lisa_vittozzi Dopo le tante emozioni vissute in… - scommesse_it : Mondiali di biathlon al via La staffetta mista da podio -