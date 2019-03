Berlusconi | Pronti a sostenere Salvini premier | molti in M5s sono disponibili

agi

(Di giovedì 7 marzo 2019) "Nella passata campagna elettorale ci siamo impegnati acomela figura indicata dal partito della nostra coalizione che avesse ottenuto più voti. Quel partito è la Lega e noi manteniamo sempre la parola data ai nostri alleati e ai nostri elettori". Silvio, presidente di Forza Italia, intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it, si dichiara pronto aun governo guidato da MatteoE alla domanda se avrebbe i voti in Parlamento,risponde: "Mi risulta che sianoin Parlamento, anche fra i Cinque stelle, a essere, per convenienza, per calcolo o per senso di responsabilità, aun nuovo governo senza passare per nuove elezioni". Con quale maggioranza possibile? "L'unica maggioranza possibile è un centro-destra che trovi in Parlamento un numero sufficiente di parlamentari che diano vita ...

