ilfogliettone

(Di giovedì 7 marzo 2019) "votaremattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo". Cosi' il presidente di Forza Italia Silvio, intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it, aggiungendo che Forza Italia e' pronta a sostenere un governo con Matteo. Sui governi tecnici ha aggiunto: "sono la negazione della sovranita' popolare e non fanno bene alla democrazia".

berlusconi : Questo governo prima va a casa, meglio è. Anche dall'estero ci guardano con perplessità e sono molto preoccupati pe… - ilfogliettone : Berlusconi, meglio voto domani e Salvini premier - - Corriere : Governo, Berlusconi: «Meglio il voto domani e Salvini premier» -