Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta a Roma sulle

Salvini gioca (come Berlusconi) la carta del perseguitato : “Sono il ministro più denunciato e indagato della storia” : “Sono stato la persona che ha subito più processi, non solo in Italia, ma nel mondo e in ogni epoca. Sono l’uomo politico più perseguitato di tutta la Storia, di tutte le epoche del mondo”. Una pausa per lasciare suspense al pubblico. E poi: “Non sono comunque impensierito”. Non siamo ancora a questi livelli, ma a sentire – e vedere – Matteo Salvini nella sua domenica di campagna elettorale in Abruzzo ...