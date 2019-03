Berlusconi è di nuovo indagato per corruzione

Viareggio - il nuovo yacht di Berlusconi jr : Un altro successo per la nautica viareggina , nello specifico per i cantieri Codecasa che si confermano al top nel mondo per le proprie creazioni da sogno. Ieri mattina Pier Silvio Berlusconi ha tenuto a battesimo il suo nuovo yacht , un Codecasa modello 'Navetta' da 40 metri, top di gamma. Le malelingue ...

Berlusconi - nuovo show su Rete4 contro M5s : “Italiani - siete un vergogna. Ma come si fa a ragionare così?” : nuovo show, se possibile con toni ancora più estremi, per Silvio Berlusconi. Dopo l’uscita da Barbara D’Urso, l’ex cavaliere è apparso su Rete4 per una intervista a Stasera Italia. Più che un discorso, una vera summa del tardo pensiero Berlusconiano in pillole. La prima, destinata a fare polemica è rivolta agli elettori del movimento 5 stelle: “Italiani, siete tutti fuori di testa – ha detto Berlusconi – come ...

Berlusconi - Meloni e Salvini di nuovo insieme in campagna elettorale : E Berlusconi, alla vigilia della reunion abruzzese: 'Purtroppo la Lega ha completamente delegato a Di Maio la politica economica, l'ha messa nelle mani irresponsabili dei 5S. In cambio la Lega ha ...

Berlusconi lancia l'allarme gialloverde : "Patrimoniale in arrivo. Serve nuovo governo" : 'Per uscire da questa situazione - dice - Serve tutto il contrario di quel che fa questo governo, contrario al mondo del lavoro e delle imprese'. Su Salvini e l'autorizzazione a procedere per il caso ...

Sea Watch - Becchi e la fine di Berlusconi : "Il suo nuovo 2011. Dopo Fini e Napolitano chi lo ha rovinato oggi" : Non è solo una questione di età: il fatto è che ormai Silvio Berlusconi è un uomo imprigionato in quella corte che gli impedisce qualsiasi contatto con il mondo esterno, se non filtrato da quella medesima corte che gli presenta una visione distorta della realtà. Quella corte che in questi giorni lo

Il mio nuovo partito per spazzare via Berlusconi! L'annuncio di Giorgia Meloni : Un nuovo partito dopo le Europee : "Il secondo partito del centrodestra" (dopo la Lega). Giorgia Meloni mette le carte sul tavolo in una intervista ad Affari Italiani, rivelando come l'aggregazione che sta costruendo attorno a Fratelli d'Italia in vista delle elezioni Europee di maggio sia propedeutica alla nascita di "un nuovo soggetto, anche organizzando le primarie per la leadership".--Storace e Fitto sono già passati con lei e la leader di ...

Giorgia Meloni - un annuncio storico : "Il mio nuovo partito" per spazzare via Berlusconi : Un nuovo partito dopo le Europee. Di più: "Il secondo partito del centrodestra" (dopo la Lega). Giorgia Meloni mette le carte sul tavolo in una intervista ad Affari Italiani, rivelando come l'aggregazione che sta costruendo attorno a Fratelli d'Italia in vista delle elezioni Europee di maggio sia pr

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it

Berlusconi : 'Così come nel 1994 - scendo di nuovo in campo perché l'Italia è in pericolo' : Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha scelto il medesimo incipit del discorso che fece nel 1994 per riaffermare non solo la propria presenza sullo scenario della politica internazionale, ma anche per discutere delle ragioni che lo hanno nuovamente indotto a candidarsi in prima persona in vista delle prossime elezioni europee. E lo ha fatto attraverso un videomessaggio diffuso sui suoi profili social network, per celebrare il ...

Europee - Berlusconi : 'L'Italia è di nuovo in pericolo - torno in campo' : "Sono contro l'economia di mercato, contro le nfrastrutture, contro la democrazia parlamentare, contro lo Stato di diritto, contro le nostre garanzie di giustizia e libertà - prosegue Berlusconi - e hanno ...