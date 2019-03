Beppe Grillo festeggia la partenza del reddito di cittadinanza | Auguri di buon

Beppe Grillo - la mossa disperata per salvarsi la faccia : sfregio al M5s - grillini a pezzi : Muoia l'alta velocità, sia tumulato il governo, brucino i posti di lavoro. I Cinque Stelle tornino a essere quell' accolita ristretta che furono prima di uscire dalle caverne. La nostalgia di Beppe Grillo per il movimento che fondò e il distacco da quello che è diventato non sono mai stati grandi co

Gad Lerner avverte Beppe Grillo : "Per voi sarò uno sp***o ebreo ma tu guardati intorno" : "Dice l'apprendista stregone Beppe Grillo che il razzismo è un 'falso problema'", attacca Gad Lerner dal suo profilo Twitter. "Già, forse è per questo che centinaia di spiritosi frequentatori del suo blog usavano apostrofarmi come 'sp***o ebreo". guardati intorno, Beppe: non fai più ridere. Prima le

Beppe Grillo dopo il corteo People : “Razzismo esclusivamente mediatico - esiste solo un crescente egoismo sociale” : “A Milano 250mila persone hanno manifestato contro il razzismo, un razzismo esclusivamente mediatico, ma Sala lo definisce momento spartiacque… ed ha ragione”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un post dal titolo “L’Italia divisa sul nulla“. “Chiunque abbia un minimo di buon senso non vede alcun razzismo, ma soltanto un crescente egoismo sociale. Ma allora cosa sta succedendo? Sembra che il paese non ...

Beppe Grillo : "Razzismo falso problema - è un fenomeno mediatico" : "Un falso problema", un fenomeno "esclusivamente mediatico". Beppe Grillo rompe il suo silenzio sull'attualità politica e prende di petto la manifestazione di ieri a Milano: "250.000 persone hanno manifestato contro il razzismo, un razzismo esclusivamente mediatico", attacca dal suo Blog il cofondatore M5s."Ma Sala - riprende - lo definisce momento spartiacque... ed ha ragione. Chiunque abbia un minimo di buon senso non vede alcun ...

Beppe Grillo contestato da un gruppo di No Vax davanti al teatro Colosseo di Torino : ... 'Più che di 'Insomnia' Grillo sembra soffrire di amnesia Fino a qualche anno fa, nei suoi spettacoli, i vaccini venivano messi in discussione per sicurezza e efficacia e le multinazionali del ...