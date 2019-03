Belen e Stefano insieme a una sfilata | Paola Turani scatena il gossip

Gossip : Belen Rodriguez e Stefano De Martino vicini anche a una sfilata di abiti da sposa : Le notizie sul ritorno di fiamma che ci sarebbe in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono diventate ormai all'ordine del giorno. Oggi, giovedì 7 marzo, i due ex si sono presentati insieme allo stesso evento di moda. Come documentano alcuni video che stanno circolando sui social network, la showgirl e il conduttore di Made in Sud hanno assistito uno accanto all'altro alla sfilata di abiti da sposa che un famoso marchio ha tenuto a ...

Belen e Stefano : è ancora amore? : Si torna a parlare di una delle coppie più sognate e chiacchierate del gossip italiano, e a dare il via ai giri di valzer è stato ancora una volta il nuovo numero in edicola di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Già nei giorni scorsi, Signorini aveva augurato alla coppia "figli maschi", come a voler far intendere che tra loro non fosse proprio finita del tutto, e le loro recenti dichiarazioni confermano i sospetti dei ...

Belen e Stefano di nuovo insieme: De Martino al compleanno dell'ex suocera Rodriguez I fan sono ansiosi di capire cosa sta accadendo tra Belen e Stefano. Da diverse settimane si è iniziato a parlare di un presunto ritorno di fiamma. Un gossip questo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Stefano De Martino nega il ritorno con Belen ma va al compleanno della suocera (foto) : Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Chi" per il lancio di Made in Sud, Stefano De Martino ha usato parole contrastanti per descrivere il sentimento che lo lega attualmente a Belen Rodriguez. Dopo aver precisato che se lui e la showgirl fossero tornati insieme, non avrebbero motivo di nasconderlo, il napoletano ha confessato che preferisce tenere per sé alcuni momenti e che gli piacerebbe avere presto una figlia femmina. Pochi minuti ...

Stefano De Martino intervista Chi: le parole su Jeremias e Belen Rodriguez Ormai non è più una novità: da tempo Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez hanno fatto pace. I due ex cognati hanno avuto più di qualche problema dopo il divorzio tra Stefano e Belen ma oggi i rapporti sono più che mai distesi.

Stefano De Martino - imbarazzo in studio a Made in Sud. Gli chiedono di Belen e lui reagisce così : Stefano De Martino e la domanda su Belen a Made in Sud. Su le ultime novità. Ieri sera è ricominciato il programma comico di Rai2 e l', ex?, marito di Belen ha esordito come conduttore. La prima è ...

Sanremo Young - Stefano De Martino e Belen - complicità e regalo di rose rosse : Belen e De Martino si ritrovano a Sanremo Young, i due sono complici e scappa anche un quasi regalo per l’argentina Belen e Stefano De Martino sono nuovamente insieme in tv: i due diventano protagonisti a Sanremo Young, lo show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. La showgirl 34ennne è uno dei giudici del programma, il ballerino 29enne è lì ufficialmente per … Continue reading Sanremo Young, Stefano De Martino e Belen, ...

I più informati ne sono sicuri, Stefano De Martino e Belen Rodríguez sono tornati insieme Nello scorso numero uscito in edicola, il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini aveva dato per primo l'annuncio del possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il sempre ben informato Gabriele Parpiglia aveva inoltre rivelato che l'ex ballerino di Amici aveva