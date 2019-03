Beach volley | World Tour 2019 Sydney Impresa Rossi Carambula | sono agli ottavi!

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Impresa Rossi/Carambula : ottavi! Abbiati/Andreatta ai sedicesimi - Ranghieri/Caminati : stop fatale sulla strada di Amburgo : Iniziamo dalle buone notizie. L’Italia ha una coppia già qualificata per gli ottavi di finale maschili ed è l’unica partita dalle qualificazioni: Enrico Rossi e Adriuan Carambula confermano il loro ottimo stato di forma (già preannunciato da chi li aveva seguiti negli allenamenti pre-partenza per Sydney) conquistando il quarto successo consecutivo nel torneo australiano che significa vittoria del girone e passaggio al secondo turno ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Semifinali gironi : Italia a forza tre! Stop a sorpresa per Ranghieri/Caminati : Italia a forza tre nelle Semifinali dei gironi preliminari del tabellone principale nel torneo 3 Stelle di Sydney. Rossi/Carambula, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Ors Toth sono già qualificati alla fase ad eliminazione diretta e nella mattinata Italiana si giocheranno l’accesso agli ottavi disputando la finale del loro girone, mentre, a sorpresa, Ranghieri/Caminati sono usciti sconfitti dalla battaglia con i cinesi Gao/Li e dovranno vincere ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Rossi/Carambula in tabellone principale - tutti gli accoppiamenti del main draw : Rossi/Carambula in, Traballi/Zuccarelli out con una buona dose di sfortuna per il sorteggio. La coppia italiana al via delle qualificazioni maschili, all’esordio assoluto come binomio nel World Tour, ha centrato al primo colpo la qualificazione al tabellone principale del torneo 3 Stelle di Sydney, raggiungendo le altre due coppie italiane già inserite nel tabellone principale maschile, Abbiati/Andreatta e Ranghieri/Caminati. Dopo aver ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Rossi/Carambula : passo avanti col brivido. Fra poco le gare decisive per entrare nel tabellone principale : Prima partita e prima vittoria per Enrico Rossi e Adrian Carambula nelle qualificazioni del torneo 3 Stelle di Sydney. La coppia azzurra ha faticato non poco per aver ragione di un altro binomio all’esordio, i neozelandesi Timmer/O’Dea, sconfitti 2-1 al termine di un match molto combattuto. L’avvio di partita è stato problematico per gli azzurri che hanno trovato non poche difficoltà contro i sorprendenti neozelandesi: ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Zuccarelli/Traballi e Rossi/Carambula a caccia del tabellone principale in Australia : Inizia dall’Australia l’avventura in senso assoluto per Enrico Rossi e Adrian Carambula, alla prima uscita ufficiale assieme e l’avventura 2019 di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi dopo la stagione scorsa che le ha viste protagoniste a più riprese. A Sydney le due coppie italiane cercheranno di raggiungere Caminati/Ranghieri, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth nel main draw, le cui sfide prenderanno il via domani nella ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Zuccarelli/Traballi e Rossi/Carambula a caccia del tabellone principale in Australia : Inizia dall’Australia l’avventura in senso assoluto per Enrico Rossi e Adrian Carambula, alla prima uscita ufficiale assieme e l’avventura 2019 di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi dopo la stagione scorsa che le ha viste protagoniste a più riprese lo scorso anno. A Sydney le due coppie italiane cercheranno di raggiungere Caminati/Ranghieri, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth nel main draw, le cui sfide prenderanno il via ...

Beach volley - World Tour 2019 Vizag Open. Europa padrona anche nel “battesimo indiano” : L’Europa fa la voce grossa che sulla sabbia indiana di Visakhapatnam che per la prima volta nella storia ha ospitato il torneo di un World Tour, cinquantesimo paese ad aver organizzato un evento del circuito mondiale. I tedeschi Dollinger/Kulzer in campo maschile e le ceche Bonnerova/Maixnerova hanno conquistato il successo nel torneo 1 Stella che si è chiuso oggi in India e che fa da preludio ad alcuni degli appuntamenti clou di questa ...

Beach volley - la zampata di Arvaniti e Karagkouni a Phnom Penh. Evandro e Bruno : che debutto! Il programma degli azzurri : WORLD TOUR. Trionfo della coppia greca Arvaniti/Karagkouni nel secondo torneo World Tour del 2019, il 2 stelle di Phnom Penh in Cambogia. La coppia ellenica ha sconfitto nella finale le sorprendenti statunitensi Dowdy/Quiggle con un secco 2-0 (21-14, 21-17). Nella finale per il terzo posto successo per le giapponesi Chiyo/Sakaguchi 2-1 (19-21, 23-21, 15-12) nel derby asiatico contro le thailandesi Udomchavee/Numwong. Così i quarti di ...

Beach volley. La zampata di Arvaniti e Karagkouni a Phnom Penh. Evandro e Bruno : che debutto! : WORLD TOUR. Trionfo della coppia greca Arvaniti/Karagkouni nel secondo torneo World Tour del 2019, il 2 stelle di Phnom Penh in Cambogia. La coppia ellenica ha sconfitto nella finale le sorprendenti statunitensi Dowdy/Quiggle con un secco 2-0 (21-14, 21-17). Nella finale per il terzo posto successo per le giapponesi Chiyo/Sakaguchi 2-1 (19-21, 23-21, 15-12) nel derby asiatico contro le thailandesi Udomchavee/Numwong. Così i quarti di ...

Beach volley - World Tour 2019 Phnom Penh. Usa e Thailandia a caccia del podio : Sono gli Stati Uniti e la Thailandia le prime due compagini a raggiungere le semifinali del torneo 2 Stelle in corso di svolgimento a Phnom Penh in Cambogia. Tante le sorprese nei turni precedenti ad eliminazione diretta e in semifinale ci sono la coppia thailandese composta da Udomchavee e Numwong e la coppia statunitense composta da Dowdy e Quiggle. Complessivamente le thailandesi, che si sono unite poco prima di questo torneo, hanno ...

Beach volley - World Tour 2019 Phnom Penh. Niente main draw per Barboni e Puccinelli : austriache troppo forti : Si ferma al secondo e ultimo turno delle qualificazioni il cammino dell’unica coppia italiana impegnata al Torneo 1 Stella di Phnom Penh in Cambogia. Arianna Barboni e Claudia Puccinelli hanno visto stoppata la loro rincorsa al tabellone principale dalla coppia austriaca formata da Nadine e Teresa Strauss che si sono imposte 2-0 e dunque raggiungono il main draw. Solo nel primo set il binomio italiano ha creato qualche grattacapo alle ...

Beach volley - World Tour 2019. Passo avanti di Barboni e Puccinelli verso il main draw ma ora serve l’impresa : Primo ostacolo superato all’esordio stagionale per Arianna Barboni e Claudia Puccinelli, che formano l’unica coppia italiana al via nel torneo femminile 1 Stella del World Tour di Phnom Penh in Cambogia, secondo appuntamento del 2019 con il circuito mondiale. La coppia azzurra, nella notte italiana, ha superato per il primo turno del torneo di qualificazione le statunitensi Gaddney/Turner con un secco 2-0. Mai in discussione il ...

Beach volley - World Tour 2019. Un nuovo appuntamento in Italia? La Romagna pronta ad ospitare un torneo 1 Stella : Da tre anni e mezzo l’Italia non ospita appuntamenti internazionali targati World Tour o European Tour e potrebbe accadere che nella stagione che sta per iniziare possano essere addirittura due i tornei del World Tour sul suolo italico. La certezza è Roma dal 4 all’8 settembre con la prestigiosa finale del circuito mondiale, la novità arriva dalla Romagna e coinvolge alcune associazioni che potrebbero unire le forze per portare a ...

Pallavolo – Importanti novità da casa Millenium : nasce il settore Beach volley : novità assoluta in casa Millenium: nasce il settore beach volley. Non solo indoor: volley Millenium apre una nuova “divisione” sulla sabbia. Dopo l’esperienza della Lega volley Summer Tour di serie A, si apre un percorso continuativo anche per le giovanili Un team di 10 atlete provenienti dal vivaio del volley Millenium si sono ritrovate per la prima seduta di allenamento sulla sabbia presso il beach Land di Mazzano ...