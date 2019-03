Battlefield 5 Firestorm | trapelano elicotteri | obiettivi dinamici e molto altro

eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ormai ci stiamo avvicinando sempre più al rilascio di, ovvero la modalità battle royale di5 e gli utenti iniziano a chiedersi quali saranno i contenuti che si troveranno di fronte. Alcuni file trafugati dai dataminer possono fare chiarezza in tal senso.Come riporta VG247, ci saranno veicoli di attacco e supporto, così come è stata confermata la presenza di(magari legati alla meccanica dei rinforzi). Naturalmentepresenterà anche elementi tipici del genere battle royale, ad esempio i giocatori dovranno paracadutarsi sulla mappa alla ricerca di corazze, armi ed equipaggiamento vario (sarà presente un classico inventario a caselle). Sembra che ci saranno più gradi per ogni oggetto ed inoltre i compagni di squadra abbattuti potranno essere rianimati. Come in precedenze annunciato da DICE, anche i file trafugati parlano diin ...

