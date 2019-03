Batistuta non vuole viziare suo figlio | ' Solo così gli regalo dignità'

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Gabriel Omarsembra essere destinato a rimanere un campione nonin campo, ma anche fuori dal terreno di gioco. Nel corso di un'intervista infatti, l'ex bomber di Roma e Fiorentina ha parlato del suo rapporto con uno dei propri figli, sostenendo che ha preferito insegnargli il valore del lavoro e della, piuttosto che dargli tutto, inclusi soldi e benessere.L'intervista, soprannominato il Re Leone, mai dimenticato a Firenze, ha parlato del rapporto colJoaquin nel corso del programma radiofonico argentino Reconquista Hoy: alpotrebbe dare ogni cosa, come soldi, auto, benessere, ma preferisce invece che si guadagni dai soldi per vivere, anche per poter apprezzare il vero valore delle cose.ha detto che alJoaquin, che ha vent'anni e lavora in una copisteria, potrebbe comprare una macchina: la gente lo ammirebbe, ma ...

