Basket femminile | EuroCup 2019 | Schio butta via l’andata dei quarti di finale | il

Basket femminile - le migliori italiane delle Final Eight di Coppa Italia : Nicole Romeo e Chiara Consolini decisive nel successo di Ragusa : Si sono concluse con il trionfo di Ragusa le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile, andate in scena in questo fine settimana a San Martino di Lupari. Spettacolo e sorprese non sono mancate nelle sette partite disputate, antipasto dei playoff che cominceranno dopo le ultime tre giornate del campionato di Serie A1. La formazione siciliana ha conquistato per la seconda volta il trofeo superando in Finale la sorprendente Sesto ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : è finale inedita tra Ragusa e il Geas - la novità recente contro un’attesa lunga 46 anni : Ragusa contro Sesto San Giovanni, Virtus Eirene contro Geas, Passalacqua contro Allianz: in qualunque modo la si declini, ecco una sfida davvero inedita ai piani alti della Coppa Italia, giunta a una Finale che, comunque vada, premierà per la seconda volta una delle due formazioni. Il Geas, in particolare, è stato protagonista di una cavalcata a dir poco incredibile: dopo aver battuto di soli due punti Broni, è riuscito anche a estromettere le ...

Ragusa-Sesto San Giovanni - Finale Coppa Italia Basket femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La Finale più inattesa di tutte andrà in scena al PalaLupe di San Martino di Lupari: la Passalaqua Ragusa e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni si trovano di fronte nell’ultimo atto della Coppa Italia 2019. Con il verdetto delle semifinali che ha ribaltato completamente tutti i pronostici possibili e immaginabili, serve andare a snocciolare più di una curiosità per questa partita: entrambe sono alla ricerca del secondo successo, con la ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : impresa di Sesto San Giovanni! Sconfitta Venezia - domani la finale contro Ragusa : Le sorprese non finiscono mai con le Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket femminile. Tutti si attendevano una Finale tra Venezia e Schio, le grandi protagoniste del campionato, ma le due formazioni venete sono state sconfitte entrambe nelle semiFinali in programma oggi. L’atto conclusivo di domani metterà quindi di fronte Ragusa e Sesto San Giovanni. Se la formazione siciliana si presentava all’appuntamento in qualità di ...

Basket femminile - Finale Coppa Italia 2019 : Ragusa-Sesto San Giovanni. Programma - orario e tv : Le semifinali della Coppa Italia di Basket femminile hanno dato il loro verdetto: Ragusa ha superato Schio per 70-68, mentre Sesto San Giovanni ha sconfitto Venezia con in punteggio di 78-74. Dunque il trofeo sarà un affare tra le siciliane e le lombarde, tra la compagine iblea e la formazione sestese. L’atto conclusivo della Final Eight della Coppa Italia di Basket femminile si giocherà domani, domenica 3 marzo, alle ore 18.00. La partita ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : Ragusa-Schio semifinale d’alto bordo - il Geas lancia la sfida a Venezia : Tempo di semiFinali per la Coppa Italia 2019 al femminile: al PalaLupe di San Martino di Lupari, con la società di casa già uscita di scena, sono in quattro a giocarsi l’accesso all’ultimo atto, con tre conferme e una sorpresa. La semiFinale più attesa resta senz’altro quella tra Ragusa e Schio, che ad oggi occupano la seconda posizione assieme in Serie A1. Ragusa ha eliminato con una buona partita Vigarano, aiutata dalla buona ...

Basket femminile - Semifinali Coppa Italia 2019 : Ragusa-Schio e Venezia-Sesto San Giovanni. Programma - orari e tv : Giornata di Semifinali a San Martino di Lupari per la Final Eight di Coppa Italia. Prima l’attesissima Ragusa-Schio e poi Venezia-Sesto San Giovanni ed in serata conosceremo chi saranno le due squadre che si contenderanno il primo trofeo dell’anno per il Basket femminile Italiano. Si prospetta una partita bellissima quella tra la Passalacqua Ragusa e il Famila Schio. Una sfida tra due squadre che sono a pari punti in campionato, a ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : Ragusa e Schio successi da favorite! Sorpresa Sesto San Giovanni - Venezia avanti a fatica : Si è conclusa una elettrizzante prima giornata a San Martino di Lupari, dove sono cominciate le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile. Nelle quattro partite dei quarti di Finale sono arrivati gli attesi successi di Ragusa e di Schio, rispettivamente contro Vigarano e Lucca. Ha conquistato la semiFinale anche Venezia, costretta a faticare oltremodo contro le padrone di casa di San Martino di Lupari. La capolista del ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : domani si comincia con i quarti di finale. Schio e Venezia le favorite - Ragusa terza forza : comincia domani la trentaquattresima edizione della Coppa Italia di Basket femminile, che si tiene a San Martino di Lupari, all’interno del PalaLupe, abituale casa del Fila. Si torna alla formula delle Final Eight a più di 15 anni di distanza dall’ultima volta. Allora la Finale fu Schio-Venezia, e dopo un’intera generazione cestistica (o quasi) sono ancora queste le due formazioni coi favori del pronostico tra le otto che ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli incroci : Si giocherà questo weekend la Coppa Italia di Serie A1: il Basket femminile ritrova la formula della Final Eight per la prima volta dopo moltissimi anni di Final Four con turni eliminatori nel mezzo della stagione. L’organizzazione della manifestazione è stata travagliata per tre motivi: date, sede e Napoli. La Coppa Italia era infatti prevista per il weekend che va dal 22 al 24 marzo, ma è stata anticipata, spostando di conseguenza ...

Basket femminile - le migliori italiane della diciannovesima giornata di A1. Il duo di Torino Trucco-Milazzo funziona - molte le buone notizie : Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A1 femminile arrivano segnali positivi da parte di più d’una giovane italiana, a conferma del fatto che un ricambio generazionale delle veterane che hanno tenuto in piedi l’Italia cestistica per anni esiste ed è in atto. A mettersi in mostra, in particolare, è l’asse Ilaria Milazzo-Valeria Trucco di Torino: nel successo su Battipaglia la play classe ’94 mette a referto ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 2019 : Venezia batte Lucca e resta in testa. A Schio il derby veneto con San Martino di Lupari : A tre giornate dal termine la stagione regolare, l’Umana Reyer Venezia resta in testa alla Serie A1 di Basket femminile. Le venete hanno sconfitto nel big match del 19° turno di campionato per 80-74 il Gesam Gas&Luce Lucca. Una partita che ha visto Venezia prendere subito il controllo della partita (primo quarto 23-14). Ottima prestazione di Jolene Anderson con 20 punti. Il Famila Schio prova a mantenere il passo della Reyer, vincendo ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 : Venezia accoglie Lucca per restare in testa - Schio alla prova San Martino di Lupari : Proseguirà domenica 24 febbraio con la 19a giornata la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Quando restano soltanto quattro partite al termine della stagione regolare, il principale motivo di interesse riguarda la composizione del tabellone playoff, nel quale entreranno dieci delle undici formazioni rimaste in gioco. Dopo l’abbandono di Napoli infatti, la Lega Basket femminile ha stabilito che non ci saranno retrocessioni nella stagione ...