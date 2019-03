Basilicata | polemica per la visita di Costa | forfait alla firma per Tempa Rossa | ma sarà

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) “Gentilissima presidente, ladell’accordo, a causa di problemi tecnici, è stata annullata”. Ma non gli appuntamenti elettorali del ministro nella stessa città, lo stesso giorno. Èinper ildato all’ultimo dal titolare dell’Ambiente Sergiorispetto a un appuntamento importante per il presidio ambientale delle aree calde sotto il profilo ambientale e produttivo die del Centro Oli di Viggiano. Lo racconta il Tgr dellamettendo in evidenza come non siano invece saltati gli appuntamenti elettorali del ministro a sostegno della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle:in mattinatainfatti proprio a Potenza, nel pomeriggio a Marsico nuovo e poi a Senise.La comunicazione del rinvio è stata trasmessa via mail dallo staff del ministro il 4 marzo scorso e non ha offerto ai destinatari altri elementi ...

