Bank of Canada molto prudente | il mercato punisce il loonie

(Di giovedì 7 marzo 2019) La conferma del costo del denaro e una dichiarazioneaccomodante da parte dellaof, hanno spinto verso il basso il dollaro canadese, che ha toccato il minimo di due mesi contro il dollaro USD.Cosa ha fatto laofNel meeting di politica monetaria, laofha confermato il tasso di interesse all'1,75%. La banca centrale ha riconosciuto che l'economia canadese ha sottoperformato rispetto alle aspettative in quanto il rallentamento del quarto trimestre è stato "più netto e più ampio" delle attese. Peraltro un'altra uscita ha rivelato che ilha accumulato un deficit commerciale record a dicembre, e che il ritmo delle attività di acquisto ha rallentato a febbraio fino al punto più debole in cinque mesi.Di fronte a un rallentamento dell'economia globale e interna, la Banca delha così mantenuto i tassi di interesse stabili come previsto, ma ...

