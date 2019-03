Autonomia | Finco Lega | ' il Pd si dimostra assistenzialista e centralista'

Autonomia : Finco (Lega) - 'o è riforma vera - oppure tutti a casa' : Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - "La speranza è l'ultima a morire, sta di fatto che sulla riforma dell' Autonomia siamo di fronte ad una situazione che non ha precedenti. E, quindi più che una questione di date, io guardo alla sostanza: poco importa se si parte il 15 o il 20 febbraio. Alla Lega, e a Za

Autonomia : Finco (Lega) - 'Fi disperata - da loro ricevuto solo bidoni sulle riforme' : Venezia, 11 gen. (AdnKronos) - "Forza Italia in Veneto è alla disperazione, e all'onorevole Brunetta dico che se oggi è in Parlamento lo deve solamente grazie alla Lega. Quindi, invece di fare polemiche inutili avrebbe l'obbligo di fare lobby territoriale, così da portare avanti in modo compatto l'a