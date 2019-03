Atletica – Festa del Cross | Crippa e Chiappinelli iscritti all’evento che assegna il

Atletica – Indoor : tantissime manifestazioni in tutta Italia - quanti atleti in gara nel weekend : Indoor: tantissime manifestazioni sportive in tutta Italia, migliaia di atleti in gara nel weekend Entra a pieno regime la stagione Indoor 2019 dell’atletica, con il secondo fine settimana di attività. Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 gennaio sono previste manifestazioni in tutta Italia con 13 impianti coinvolti, per un totale di oltre 5700 atleti-gara, e il debutto di alcuni azzurri. Ad Aosta, nella nona edizione del meeting ...