Ascolti tv | quasi 5 milioni per l’incontro di Champions Porto – Roma

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sfiora i 5di telespettatori (4.821.000) la partita di ritorno degli ottavi di finalediLeague su Rai1, con uno share del 20.4%, e stravince la gara deglinel prime time del 6 marzo. In particolare il primo tempo del match ha registrato 5.094.000 (share 19.5%) e il secondo è stato visto da 4.706.000 (share 19.5%), mentre i tempi supplementari hanno segnato 4.611.000 (share 23.3%).tv prime time Su Canale 5 il film ‘Benvenuti al Sud‘ diretto da Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini, ha avuto 2.923.000 (share 12.85%) e su Rai3 ‘Chi l’ha visto’ di Federica Sciarelli ha raggiunto 2.273.000 (share 10.3%). Sempre in prima serata, su Rai2 il nuovo appuntamento con la serie ‘La porta rossa‘ è stato seguito da 2.463.000 (share 10.4%), su Italia 1 il ...

