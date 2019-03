Arsenal | Emery | ' Espulsione ci ha condannato | Rennes come lo United'

Arsenal : comunicato a Emery il budget per il mercato estivo : Dopo una politica di contenimento dei costi durante la finestra invernale, il manager basco avrà a disposizione 'solo' 40 milioni di sterline per rinforzare la squadra nella prossima estate.

Perisic lascia l'Inter?/ Ultime notizie calciomercato - croato verso l'Arsenal : Emery - 'cerchiamo un esterno..' : calciomercato Inter, Ultime notizie. Prende la parola il ds Marotta: 'Perisic vuole partire. Idea Carrasco? Per ora siamo alla fase dei sondaggi'.

Arsenal-Perisic - Emery conferma : «Cerchiamo un esterno» : LONDRA - Il calciomercato invernale si avvicina alla chiusura ma gli ultimi giorni potrebbero regalare ancora diverse sorprese. Una delle trattative più calde è quella relativa al nome di Ivan Perisic ...

Inter - Emery chiama Perisic : "Sarebbe ottimo : l'Arsenal cerca un'ala che giochi sulle due fasce" : Mentre continua la trattativa fra Inter e Arsenal per la cessione di Ivan Perisic , il tecnico dei Gunners Unai Emery esce allo scoperto nel corso della conferenza stampa prima della gara contro il ...

Arsenal - Unai Emery conferma la pista Perisic : “cerchiamo uno con quelle caratteristiche” : Arsenal, il tecnico Unai Emery ha parlato in conferenza delle prossime mosse di mercato della squadra londinese: Perisic nel mirino Il tecnico dell’Arsenal Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa in vista del match che i londinesi giocheranno contro il Cardiff. L’argomento calciomercato è stato affrontato anche oggi in vista del rush finale della sessione invernale ed Emery ha di fatto confermato l’ipotesi Perisic: ...

Emery : Suarez? All'Arsenal serve un'ala : ANSA, - ROMA, 23 GEN - Denis Suarez può davvero finire All'Arsenal? L'allenatore dei 'Gunners', Unai Emery, non conferma e neppure smentisce l'arrivo del centrocampista spagnolo del Barcellona. "...

Arsenal - Emery 'contro' Ozil : l'allenatore lo esclude anche dalla sua squadra di paintball : Di sicuro, quando Unai Emery ha deciso di postare la foto sul suo profilo Twitter, non aveva calcolato le possibili reazioni della "Rete". I tifosi sono maliziosi, sempre pronti a cercare il ...

Emery cambia l’Arsenal e batte 2-0 il Chelsea di Sarri : L’Arsenal e lo United si riportano a meno tre Finisce 2-0 il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Un derby tutto sommato senza storia, che l’Arsenal conduce in porto senza soffrire. È bastato un primo tempo dominato per segnarne due alla squadra di Sarri per poi controllare piuttosto comodamente nella ripresa. Per Sarri un altro derby perduto dopo quello 3-1 contro il Tottenham. Una partita senza particolari sussulti. Non ...

Inter - l'Arsenal offre Ozil : non è nei piani di Emery (RUMORS) : L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. A dimostrarlo c'è l'accordo trovato con il centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. In questa sessione di mercato, invece, la società nerazzurra farà poco o nulla, non avendo grandissimi problemi e dovendo sottostare ai paletti del fair ...

Calciomercato Arsenal - Emery : 'Ramsey? Da un giocatore voglio sempre il massimo' : Dall'approccio a un nuovo campionato come la Premier League agli obiettivi da raggiungere con il suo Arsenal , senza mai abbandonare l'attenzione al dialogo con l'uomo prima che con il calciatore, ...

Arsenal - Emery saluta Ramsey : "Rispetto moltissimo la sua decisione" : E' tutto fatto tra la Juventus e Ramsey , che domenica sosterrà le visite mediche prima della firma del contratto che avverrà dopo la Supercoppa. E anche il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery , ...

Risultati Premier League - Emery supera Ranieri : tutto facile per l’Arsenal contro il Fulham : Risultati Premier League – Si è giocato il secondo match della giornata di oggi di Premier League, dopo il successo del Leicester con l’Everton grazie alla rete di Vardy, successo netto dell’Arsenal contro il Fulham, niente da fare per la squadra dii Ranieri che dovrà provare a conquistare i punti per la salvezza nelle prossime partite. Finisce 4-1 per la squadra di Emery, vantaggio di Xhaka dopo appena 25 minuti nella ...

Premier League Arsenal - Emery : ”Potevo portare Salah al Psg” : A poche ore dal big match contro il Liverpool, l’allenatore dei Gunners, Unai Emery, racconta al Guardian un aneddoto di mercato sull’attaccante egiziano.Arsenal Emery Salah /Questa sera l’Arsenal farà visita al Liverpool, capolista in Premier League dopo diciannove giornate con 16 vittorie, tre pareggi, 43 gol realizzati e soli sette subiti. I Reds sono gli unici ancora imbattuti e guidano la classifica con sei punti di ...