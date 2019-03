Argentina | Messi torna in Nazionale Convocato Dybala

Argentina - Messi torna. Icardi out - ci sono Dybala e Lautaro : L'Albiceleste ritrova il suo capitano dopo otto mesi. Come trapelato nelle ultime settimane, Lionel Messi ha sciolto le riserve accettando di tornare in nazionale dopo la lunga pausa di riflessione ...

Argentina - i convocati di coach Scaloni : torna Messi - tanta “Italia” ed assenze rumorose : Argentina, Leo Messi tornerà a vestire la maglia della Nazionale: il Ct argentino Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati Leo Messi tornerà a vestire la maglia dell’Argentina. Il tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime gare della Nazionale. Mancherà come ovvio Mauro Icardi, alle prese con la querelle con l’Inter, assente anche Higuain che con il Chelsea ...

Coppa America 2019 - sorteggiati i gironi : che insidie per l’Argentina di Messi : Coppa America, sono stati sorteggiati nella notte i tre gironi della competizione che andrà in scena dal 14 giugno al 7 luglio della prossima estate Dal 14 giugno al 7 luglio della prossima estate, andrà in scena la Coppa America. Le solite note tra le favorite della competizione, Brasile ed Uruguay in pole con l’Argentina, che spera di riavere Messi dopo i mesi di distacco dalla Nazionale a seguito del deludente Mondiale. Oltre alle ...

