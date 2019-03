Argentina | i convocati di Scaloni | presenti cinque ‘italiani’ e Messi

Argentina - i convocati di coach Scaloni : torna Messi - tanta “Italia” ed assenze rumorose : Argentina , Leo Messi tornerà a vestire la maglia della Nazionale: il Ct argentino Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati Leo Messi tornerà a vestire la maglia dell’ Argentina . Il tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime gare della Nazionale. Mancherà come ovvio Mauro Icardi, alle prese con la querelle con l’Inter, assente anche Higuain che con il Chelsea ...

Ahi Icardi - out anche dai convocati dell’Argentina : momento nero per Maurito : Mauro Icardi sta vivendo una situazione davvero caldissima all’interno dell’Inter, attualmente il centravanti è di fatto un separato in casa Mauro Icardi è alle prese con il momento più difficile della sua carriera. In rotta con lo spogliatoio dell’Inter dopo le ben note vicende che riguardano la moglie Wanda Nara, adesso rischia di perdere anche la Nazionale. Il Ct dell’Argentina Scaloni infatti, stando a quanto ...