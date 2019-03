Apple | gli iPhone con batterie di terze parti saranno riparabili ufficialmente

Da oggi Apple ripara anche gli iPhone con batteria non originale : Da oggi chi ha bisogno di riparare il proprio iPhone potrebbe avere vita più semplice. Stando a un documento ottenuto da MacRumors, sembra che Apple abbia modificato le linee guida che gli impiegati di Apple Store e Centri Assistenza autorizzati devono seguire relativamente alle riparazioni degli smartphone della società; la nuova direttiva impone che i telefoni provvisti di una batteria sostituita presso un negozio non autorizzato possano ...

Gli accessori (economici) Apple HomeKit compatibili : HomeKit è il fiore all’occhiello di Apple, un sistema (ed un’app) che permette di controllare la vostra casa smart tramite il vostro iPhone, iPad o Mac. Oltre 50 aziende al mondo offrono prodotti compatibili con leggi di più...

Apple ha un piano per migliorare Siri - cerca un nuovo manager - : L'incaricato dovrà innanzitutto monitorare quello che gli utenti e il mondo dicono di Siri attraverso i social media, le notizie e altri fonti ancora. Da questa analisi di mercato il manager Siri ...

Apple pensa a un telefono pieghevole e testa gli schermi di Samsung : Società sudcoreana già fornisce maggior parte dei pannelli Oled ai big dell'hi-tech. Compresa l'azienda di Cupertino che li usa -per esempio- nell'iPhone X

Il mercato degli smartwatch segna una crescita record nel 2018 dominata ancora da Apple : Durante gli ultimi tre mesi del 2018 sono stati spediti in totale 18 milioni di smartwatch, un risultato che rappresenta un nuovo record e un aumento fino al 56% su base annua e come prevedibile, metà di questi erano gli smartwatch di Apple, confermando ancora una volta l'azienda di Cupertino come leader di questo segmento di mercato. L'articolo Il mercato degli smartwatch segna una crescita record nel 2018 dominata ancora da Apple proviene da ...

Apple conquista la metà del mercato degli smartwatch : venduti 9 - 2 milioni di Apple Watch - : ... ,;googletag.display, 'div-gpt-ad-1497428167732-0',; Secondo le stime di Strategy Analytics ottenute da Appleinsider, Apple ha spedito 9.2 milioni di Apple Watch in tutto il mondo nell'ultimo ...

Perché Apple non punta ancora sugli smartphone pieghevoli : ha ragione Wozniak? : Il grande assente nella prima era degli smartphone pieghevoli è Apple, inutile negarlo. Huawei e Samsung hanno lanciato i loro dispositivi con questa tecnologia in occasione del Mobile World Congress, mentre il gigante di Cupertino neanche accenna un minimo di interessamento all'innovazione e probabilmente svbaglia, come dichiarato pure da Steve Wozniak. Quasi impossibile non conoscere Steve Wozniak ma meglio precisare che lui, insieme a ...

Huawei lancia la corsa al 5G. E gli Usa temono per Apple : E il 5G contribuirà da solo con 2.200 miliardi all'economia del Pianeta nei prossimi 15 anni. Ed è per questo che Huawei, che con la sua forza nel 5G rischia di schiacciare anche giganti tecnologici ...

Il 43% degli utenti iPhone ha attivato Apple Pay - : Altri dettagli interessanti in ordine sparso: il 12% degli utenti Apple Pay risiede negli USA; l'88% di utenti Apple Pay sono nel resto del mondo. Il 24% di utenti iPhone che risiede negli USA ha ...

Apple - Kraft e una montagna di soldi Warren Buffett scrive agli investitori : Insomma, l'appuntamento annuale con la più famosa lettera all'investitore promette di essere un faro che si accende sul futuro dell'economia. Non solo quella americana.

La vertiginosa ascesa di Apple negli ultimi 18 anni tra marchi più potenti al mondo - : ... IBM, Coca-Cola e altri ancora Nel giro di 18 anni, il panorama dei marchi più potenti al mondo è cambiato in modo radicale. Nel 2000 un brand come Coca-Cola si trovava al vertice della classifica di ...

Apple ha pagato 120 miliardi di dollari agli sviluppatori di App Store - : Nel 2014, Apple aveva annunciato ricavi per gli sviluppatori di tutto il mondo per 20 miliardi di dollari, con 6,5 miliardi per i developer europei, quindi una fetta ben più alta del 32,5%. Nella ...

Dettagli a freddo su iOS 12.2.2 beta 3 : i problemi risolti da Apple : Ci sono alcuni Dettagli interessanti che dobbiamo svelare dopo il rilascio di iOS 12.2.2 beta 3, nonostante al momento questo pacchetto software sia una sorta di esclusiva per gli sviluppatori. Oggi 20 febbraio, infatti, sono emerse alcune novità che effettivamente meritano un approfondimento, soprattutto per venire incontro a chi sta riscontrando dei problemi con le versioni del sistema operativo di Apple già disponibili sul mercato. Basti ...

La app saudita di "controllo mogli" che non piace a Google e Apple : ... se c'è qualche violazione dell'accordo tra gli utenti ma non si sono ancora impegnati a rimuoverla nonostante le proteste dei politici e degli attivisti di tutto il mondo. La risposta è abbastanza ...