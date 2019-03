Anticipazioni spagnole Il Segreto | la partenza di Don Anselmo | il ritorno di Gracia

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Raimundo rifiuta di pagare il riscatto per Emilia e Alfonso : Raimundo convinto che dietro al rapimento della coppia ci sia Fernando, rifiuta di pagare il riscatto. Maria comprenderà le motivazioni del nonno?

Una Vita Anticipazioni spagnole : Samuel tiene segregata Blanca : Dopo la conferma del tradimento di Blanca, Samuel si trasformerà da uomo gentile a temibile aguzzino.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : CELIA è morta - l’ha uccisa RAMON? : Tragica uscita di scena per CELIA Alvarez Hermoso (Ines Aldea) nella puntata numero 960 di Acacias 38 (Una Vita), andata in onda questa pomeriggio in Spagna: la moglie di Felipe (Marc Parejo) è infatti passata a miglior Vita dopo essere caduta da una finestra. Spieghiamo dunque ai nostri lettori che cosa è effettivamente successo… Come abbiamo scritto in precedenza nei nostri post dedicati alle anticipazioni spagnole, CELIA ha perso di recente ...