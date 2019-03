Andrea Damante smascherato da Pietro | pubblicato lo screen della chat | ' Sei una che a'

Giulia De Lellis - incontro notturno con l’ex Andrea Damante dopo l’addio a Irama : Con un post dal suo account instagram Irama ha ufficializzato la fine della sua relazione con Giulia De Lellis. Il vincitore di “Amici” e partecipante all’ultima edizione di Sanremo è stato chiaro: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo – ha scritto sul social – siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Giulia però sembra non disperarsi troppo per ...

Pietro Tartaglione su IG : 'Ho ricevuto minacce e insulti dal signor Andrea Damante' : Non accenna a placarsi la polemica che è nata nella giornata di ieri tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione; dopo aver battibeccato a distanza tra loro, i due protagonisti del gossip delle ultime ore hanno iniziato a tirare in ballo altre persone in questa storia. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, in particolare, ha pubblicato una Stories su Instagram nella quale sostiene di essere stato minacciato ed insultato da Andrea Damante dopo la ...

Giulia De Lellis - incontro segreto con Andrea Damante : Anche da separati “funzioniamo tantissimo”, aveva dichiarato lui in un’intervista, ma da fidanzati erano una vera bomba: perché non riprovarci (magari per amore e non per Soldi, come canta Mahmood?). Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti, con buona pace di Irama, che oramai dopo insistenti rumors appartiene ufficialmente al passato della giovane influencer. Dopo presentazioni in famiglia e dediche d’amore la ...

Andrea Damante nello stesso albergo di Giulia in piena notte : foto pubblicate su Chi : Cosa ci faceva Andrea Damante nello stesso albergo dove soggiornava Giulia De Lellis durante la Fashion Week milanese? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando 'Chi' ha pubblicato le foto che i paparazzi sono riusciti a rubare qualche notte fa. Nelle immagini si vede il dj che entra nell'hotel nel quale la sua ex fidanzata ha soggiornato per alcuni giorni. Stando al racconto che fa la rivista di gossip, ...

Giulia De Lellis incontra Andrea Damante in un negozio : la foto su IG fa gioire i fan : Cosa ci faceva Giulia De Lellis nello stesso posto dove Andrea Damante stava facendo compere? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando "Vicolo delle News" ha reso pubblici gli indizi di questo inaspettato incontro avvenuto in un noto negozio. Stando alle "Stories" che ha pubblicato l'influencer venerdì 1 marzo, è evidente che lei e l'ex fidanzato si trovavano entrambi in uno store d'abbigliamento e ...

Uomini e Donne : Chiara Biasi nega di avere una relazione con l'ex tronista Andrea Damante : Nelle ultime settimane sono stati molti i pettegolezzi intorno all'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante e l'influencer Chiara Biasi. Più volte paparazzati insieme i due non hanno però mai annunciato di aver intrapreso alcun tipo di relazione. Durante la Fashion Week di Milano infine, la Biasi ha diChiarato in modo chiaro di non avere alcun tipo di rapporto amoroso con Damante. Andrea Damante dopo 'Uomini e Donne' Come tutti ben saprete, ...