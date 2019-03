Ancora 54 anni per parità di genere in leadership lavoro

Terra dei Fuochi - anche dall'estero confermano i danni alla salute. Ma da Napoli Ancora nessuna notizia : Lo scopo della politica dovrebbe essere non solo il miglioramento della condizione di chi sta peggio, ma andare oltre e ridurre il gradiente sociale nella salute alzandone il livello. Analogamente, ...

Terra dei Fuochi - anche dall’estero confermano i danni alla salute. Ma da Napoli Ancora nessuna notizia : Contemporaneamente alla messa in stato di accusa dello Stato italiano per la Terra dei Fuochi campana, è stato prodotto dal ministero della Salute italiano “l’Atlante delle diseguaglianze della salute in Italia”, che ci dice cosa sta accadendo in base alle disuguaglianze socioeconomiche e geografiche in rapporto alla mortalità in Italia. L’Italia subisce l’ennesimo processo dalla Corte Ue perché poco o nulla ha fatto a tutti i ...

Dopo undici anni il Pil è Ancora sotto ai livelli ante-crisi 2007 di oltre il 4% : Pare oggi infatti molto difficile prevedere quando si tornerà ai livelli ante-crisi e non si può escludere l'ipotesi che l'economia italiana sia entrata in una fase di stagnazione di lungo periodo né ...

Morto sul colpo : grave un bambino di 5 anni. Ancora sangue sulle strade : Terribile incidete a Trezzano, comune a sud ovest di Milano. All’altezza della rotonda di via Metastasio, lungo la nuova Vigevanese, due auto si sono scontrate. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 69 anni : nonostante la folle corsa in ospedale i medici non hanno potuto far altro che registrare il decesso. Il conducete dell’altra vettura, invece, 53anni, è rimasto gravemente ferito. Ha riportato traumi al volto e agli arti anche il ...

A 13 anni ha inventato un modo per trattare il tumore al pancreas... e Ancora non ha iniziato le superiori : Il suo programma è molto semplice da usare e estremamente affidabile: per costruirlo si è messo in contatto con 235 medici e 30 esperti dei migliori istituti di ricerca in tutto il mondo. L'aspetto ...

Tc New Country Frascati (nuoto) - Piana stupisce Ancora : due titoli regionali Master a 80 anni : Roma – Ha ancora fame. Di vittoria e soprattutto di fare sport. Gianfranco Piana, nuotatore del Tc New Country Frascati che compirà 80 anni il prossimo 21 marzo, ha vinto due nuovi titoli regionali Master. E’ accaduto domenica scorsa presso l’impianto federale di Ostia che ha ospitato i campionati del Lazio: Piana ha “comodamente” conquistato il primo posto nelle specialità dei 50 stile e dei 50 rana della categoria M80, quella che ...

Scivola Ancora la fiducia delle imprese : ai minimi da 4 anni : MILANO - Era da quattro anni che la fiducia delle imprese italiane non si trovava così in basso. È quanto riferisce l'Istat che stima a febbraio da un lato 'un ampio calo' dell'indice di fiducia dei ...

Grondaia pericolante in via Crispi e alberi divelti al parco Arno : Ancora al lavoro per i danni del vento : Cento cinquanta interventi in tre giorni e oggi i vigili del fuoco erano ancora al lavoro. Sono bastate tre giornate di forti raffiche a causare numerosissimi danni. Tegole cadute, piante crollate, ...

Candido Cannavò - a 10 anni dalla sua morte ricordo Ancora quella telefonata : Di quel pomeriggio di dieci anni fa ricordo le lacrime, che affogavano le parole che dal mio telefono in Sicilia arrivavano a Milano, nel cuore della redazione, colpito dalla morte del “Direttore”. Piangevo per la morte di Candido Cannavò con un amico, Daniele Redaelli, scomparso da poco, e che aveva lavorato sempre al suo fianco, a La Gazzetta dello Sport. Le lacrime di Daniele trascinavano le mie, lui conosceva il direttore, il giornalista e ...

Bruna Bovino - chi l'ha uccisa?/ A cinque anni dal delitto - omicida Ancora in libertà : Bruna Bovino è stata uccisa a dicembre del 2013, e a più di cinque anni dal suo delitto non è ancora stato trovato l'assassino: le ultime notizie

NBA – LeBron James guarda al futuro : “Ancora molti anni ai Lakers! Ritiro? Potrei diventare proprietario…” : LeBron James volge lo sguardo al futuro e non nasconde la possibilità di poter diventare proprietario di una franchigia NBA dopo il ritiro Nonostante i 35 anni da compiere a dicembre, LeBron James continua a dominare sui parquet NBA di tutta l’America. Vista l’età e i primi infortuni occorsi in stagione (il più lungo della carriera quello rimediato contro gli Warriors), viene quasi naturale pensare quanto ancora potremmo godere del talento ...

Corea - ragni fossilizzati da 110 milioni di anni : gli occhi 'brillano' Ancora nel buio : Un'incredibile scoperta è stata fatta da un team di paleontologi in Corea del Sud. I ricercatori hanno riportato alla luce alcuni ragni risalenti al periodo Cretaceo (contemporanei dunque dei dinosauri). Gli studiosi sono rimasti però del tutto sgomenti quando si sono accorti che gli aracnidi fossilizzati (e dunque completamente pietrificati) avevano ancora gli occhi luminosi nell'oscurità. Il ritrovamento dei ragni dagli occhi luminescenti Il ...

Liam Neeson 'A 66 anni meno Ancora le mani ma sogno di tornare in Irlanda su un muletto' : Quando leggo un copione, cerco sempre di far mie le battute che dovrò dire di fronte al pubblico di tutto il mondo. Le devo sentire nel cuore, non importa se è un noir, un giallo o un film di guerra. ...

Alitalia di Stato : dieci anni dopo i piccoli azionisti Ancora senza giustizia : ... hanno intentato una causa civile direttamente nei confronti del ministero dell'Economia. Due hanno già ottenuto un primo successo: il tribunale di Lecce ha condannato il Mef a versare loro ...