Analisi Tecnica | EUR USD del 7 03 2019 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 7/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove in territorio negativo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 20.630, con un calo dell'1,06%. Attesa per il resto della seduta un'estensione ...

Le perfomance di Anthem sono davvero migliorate nella versione definitiva? - Analisi tecnica : Sì, la patch del day one di Anthem ha cercato di risolvere molte delle problematiche legate alle performance delle versioni console del gioco ma, nonostante alcuni innegabili miglioramenti e ottimizzazioni, c'è ancora la sensazione che l'ultima fatica di Bioware necessiti di ulteriori rifiniture. Su PC, invece, siamo di fronte ad un'esperienza che mette davvero in difficoltà il nostro hardware e che offre alcuni miglioramenti impressionanti ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 6/03/2019 : Chiusura del 6 marzo Seduta sostanzialmente invariata per il derivato sui principali titoli europei , che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%. Il quadro tecnico di breve ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 6/03/2019 : Chiusura del 6 marzo Composto rialzo per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,36%. Lo status tecnico di breve periodo del ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 6/03/2019 : Chiusura del 6 marzo Seduta trascurata per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che archivia la giornata con un timido -0,01%. Lo status tecnico del Future sul cambio Euro /Dollaro ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 6/03/2019 : Chiusura del 6 marzo Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano , che porta a casa un misero +0,65%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più ...