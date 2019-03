Amici | Mowgly non ne più dei continui attacchi | Mi sono rotto | la più grave

Mowgly arrabbiato ad Amici : il duro sfogo del ballerino contro tutti : Amici 18 news, Mowgly perde la pazienza: la situazione sta diventando insostenibile Periodi di grandi litigi ad Amici 2019! Basta un nonnulla per far scoppiare la polemica: la tensione è alta, è palpabile e tutti i concorrenti sperano di arrivare al Serale. I posti, però, potrebbero essere molto pochi. Forse dieci o forse qualcuno di […] L'articolo Mowgly arrabbiato ad Amici: il duro sfogo del ballerino contro tutti proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Amici 18 : Alberto e Valentina in maglia verde - lite tra Celentano e Mowgly : Venerdì 1 marzo è stato registrato lo speciale di ''Amici 18'' che andrà in onda il giorno dopo su Canale 5. Tuttavia, il sito di cronaca rosa "VicolodelleNews" ha anticipato cosa è accaduto in studio tra le squadre in gara, i professori e un ospite d'eccezione che ultimamente è al centro del gossip. A meno di due mesi dall'inizio della fase serale, sappiamo che 5 allievi hanno già la certezza di farne parte: nella puntata terminata poche ore fa ...

Amici - Giordana va al serale. Scontro totale tra Alessandra Celentano e Mowgly : Ad Amici nella puntata di oggi 16 febbraio se ne vedono di ogni. Maria De Filippi ha rilanciato la "possibilità di vincere la maglia" e c'è stata una clamorosa protesta di Mowgly che dice che non avrà mai la media del 9 perché Alessandra Celentano gli "rifila sempre 4" (in tutto questo Giordana si è

Amici 2019 - duro scontro tra Alessandra Celentano e Mowgly : 'Non ce la faccio più - mi ha messo 3' : duro scontro ad Amici 2019 tra Mowgly e Alessandra Celentano , che proprio non vuole il ballerino al serale del talent perchè non lo ritiene abbastanza versatile: "Non ce la faccio più " è scoppiato ...

