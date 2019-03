Amianto sul Ponte Morandi | demolizione della Pila 8 rinviata - Sky TG24

Ponte Morandi - nuove analisi sul “rischio Amianto ” prima dell’esplosivo | : Pila 8, demolizione sabato: la struttura collasserà in 2 secondi. Ma per confermare le procedure si attende il responso di Arpal

Ponte Morandi. Nuove analisi sul rischio Amianto prima dell’esplosione della Pila 8 : Sabato mattina saranno impiegati 175 chili di esplosivo e 250 microcariche per sbriciolare la torre 8 del Morandi in 2 secondi. Almeno sulla carta, scrive Il Secolo XIX, perché per avere la certezza che davvero ci sarà la demolizione occorre aspettare l’esito delle analisi di Arpal sulla struttura del moncone e sul terreno circostante. Le analisi di Arpal I risultati delle analisi dovrebbero essere noti tra oggi e domani e per questo motivo la ...